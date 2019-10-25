拼多多股价暴涨12%，市值反超京东跻身中国互联网四强

拼多多周四收盘暴涨12.62%，报39.38美元创历史新高。其市值单日增长51亿美元，达到464.71亿美元，超过京东（446.46亿美元）成为中国第四大互联网公司，仅次于阿里巴巴（4492.39亿美元）、腾讯（3888.19亿美元）和美团（655.72亿美元）。

拼多多第二季度财报数据显示，拼多多活跃买家数、GMV（成交总额）和收入大幅增长，年化GMV同比增长170.5%至7091亿元；年化活跃买家同比增长40.6%至4.83亿。从年度活跃买家数的增长看，二季度拼多多、阿里巴巴、京东分别新增了3990万、2000万、1080万活跃买家数，拼多多的新增活跃买家数远高于另外两家。

GMV实现持续高速增长，用户消费意愿的提升是背后关键。财报显示，拼多多人均GMV从2019Q1的1257元上升到2019Q2的1468元。根据QuestMobile数据，过去一年拼多多的用户增量主要来自于新一线和二线城市，一二线城市用户对GMV的贡献在持续提升，由1月的37%提升至6月的48%。

在经济下行压力增大、消费增速持续放缓的大环境下，以往给投资者留下“质量不过关”、“虚假宣传”印象拼多多，第二季度财报数据可以说是震惊了整个中国电商市场。财报公布后，国际知名投资机构纷纷对拼多多做出增持评级。

10月09日，野村证券首予拼多多中性评级，目标价34美元。野村证券分析师表示，就商品总值而言，该公司已经‘明显改善’了其成为中国第三大电子商务平台的地位，并且在吸引价格敏感的客户方面具有独特的地位。