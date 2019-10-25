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特斯拉股价飙涨17.7%，市值超GM成美国第一汽车股

2019-10-25 6:50:22来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

10月25日讯 周四特斯拉的股价飙涨17.7%，收于每股299.68美元，创下2013年5月以来的最大单日涨幅，市值达到536.8亿美元，超越通用汽车（511.4亿美元）成为市值第一的美国汽车制造商。此前这家电动汽车制造商出人意料地在第三季度实现了盈利，在上海工厂投产方面的进展也好于预期。

华尔街分析师大多对特斯拉的业绩感到意外，他们对该公司未来的乐观程度远超财报发布之前。

Piper Jaffray分析师Alexander Potter在业绩公布后表示，“过去怀疑人士有合理的担忧，但特斯拉现在正在积累现金，赢得市场份额，并提高利润率，同时准备在未开发的领域和地区推出产品。”Piper Jaffray对特斯拉的目标股价为每股372美元，评级为跑赢大盘。

Bernstein分析师Toni Sacconaghi在一份致投资者的报告中称，“管理层对短期需求预估乐观，暗示他们‘非常有信心’超越第四季10.5万辆的交付指引。”Bernstein对特斯拉的目标价为325美元。

甚至持怀疑态度的分析师，如瑞银的Patrick Hummel也指出，特斯拉第二季显示出“稳健”的自由现金流。瑞银对其的评级为卖出，目标价为160美元，Hummel表示，该公司打算“根据结果对特斯拉的财务模式进行评估”。

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关键词：特斯拉

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