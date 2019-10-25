茶中到底含有多少咖啡因？事实没那么吓人

咖啡因是一种天然兴奋剂，它存在于60多种植物中，在全球各地都很受人们的欢迎，我们经常喝的咖啡、巧克力和茶中都含有咖啡因。需要清楚的是，饮料中的咖啡因含量因成分和制作方法的不同而不同。

虽然科学家认为咖啡因是安全的，但过量饮用可能总会引起一些担忧，当然你喝水喝多了也会有问题。

为什么人们会格外关注咖啡因?

据估计，世界上80%的人每天都喜欢喝咖啡。由于对人体存在刺激作用，科学家认为咖啡因对人体健康的好处不少，比如说能够增强警觉性，改善运动表现和情绪，还能促进新陈代谢。

美国农业部(USDA)和欧洲食品安全局(EFSA)都将安全的咖啡因摄入量定义为每天不超过400毫克，单次摄入量不超过200毫克，或者说每公斤体重不超过3毫克。

话虽如此，单次摄入咖啡因超过500毫克可能会引起一些问题。科学家指出大量摄入咖啡因会导致焦虑、不安和失眠。而一些研究表明，即便是在适量情况下经常摄入咖啡因，也会导致慢性头痛和偏头痛。

此外，咖啡因被认为有轻度上瘾性，有些人可能更容易产生依赖。

咖啡因含量因饮料类型和配制方法而异

茶或咖啡中中都含有咖啡因，其含量因产地、种类和制作方法的不同而有很大差异。

通常来讲，茶叶中含有3.5%的咖啡因，而咖啡豆中的咖啡因含量为1.1%到2.2%。这么看，似乎茶叶中的咖啡因含量更高。然而煮咖啡的过程会使用更热的水，从而会咖啡豆中提取出更多的咖啡因。而且，人们喝咖啡时候用的咖啡豆要比茶叶更多。因此，一杯煮好的香浓咖啡通常比一杯茶含有更多的咖啡因。

咖啡因含量也因茶品种的不同而不同

红茶、绿茶和白茶都是由茶树叶子制成的。它们之间的不同之处在于叶子采摘的时间和氧化程度。

红茶的叶子会在加工过程中被氧化，而白茶和绿茶则不会。这使得红茶有一种独特的浓厚味道，也使得用热水冲泡茶叶时会析出更多的咖啡。

一杯237毫升的红茶中平均含有47毫克的咖啡因，但也可能含有多达90毫克的咖啡因。也就是说，就市面上普通的500毫升饮料而言，装满红茶最多会含有190毫克左右的咖啡因。相比之下，同样一杯237毫升的绿茶中只有20到45毫克的咖啡因，而每杯白茶中含有6到60毫克的咖啡因。

绿茶粉中的咖啡因含量往往更高，每半茶匙1克左右的抹茶粉通常含有35毫克的咖啡因。

需要注意的是，市面上的药草茶（herbal teas）虽然说不含咖啡因的，但是一杯237毫升的药草茶中仍然含有12毫克的咖啡因。也就是说，这个剂量已经被认为是微不足道了。

咖啡因含量也会受到茶叶冲泡方法的影响

冲泡方法对茶叶中咖啡因含量影响很大。浸泡时间更长、水温更高的茶水往往会有更多的咖啡因。

例如，一杯星巴克的泰舒茶在177毫升热水中浸泡一分钟，加热至90到95摄氏度，就会含有40毫克咖啡因。浸泡3分钟后咖啡因的含量会增加到59毫克。

相比之下，在相同条件下浸泡1分钟的绿茶中含有16毫克的咖啡因。浸泡3分钟后，这一数值就增加了一倍多达到36毫克。

咖啡中的咖啡因

研究显示，一杯237毫升的咖啡中平均含有95毫克的咖啡因。而浓缩咖啡中含有的咖啡因更多。例如，星巴克一份30毫升的意式浓缩咖啡中含有58毫克咖啡因。如拿铁和卡布奇诺等特色咖啡饮料都是用双份浓缩咖啡制成的，一杯咖啡中常常含有116毫克的咖啡因。

热水会从茶叶中析出更多的咖啡因，咖啡也是如此。茶叶的理想冲泡温度是90到96°摄氏度，而煮咖啡的问题通常要更高。

当然，也有人会将磨碎的咖啡浸泡在过滤过的冷水中浸泡8到24小时来制作冷煮咖啡。用这种方法冲泡的咖啡使用量是用普通热水冲泡咖啡的1.5倍，所以饮料中的咖啡因含量可能会更高。

到底该选择哪种饮料？

咖啡因的作用很快，通常在摄入后20分钟到1小时内就会让人有所反应。

如果你对咖啡因很敏感，可以考虑饮用咖啡因含量较低的白茶或药草茶。你也可以缩短泡茶的时间。或者就干脆去选择不含咖啡因的茶和咖啡。相反，如果你喜欢咖啡因，那么就会喜欢意式浓缩咖啡、冷煮咖啡和咖啡因含量更高的茶。

即使对咖啡因再喜爱，每天咖啡因的摄入量最好不要超过400毫克，单次摄入量不超过200毫克。这意味着每天最多喝3到5杯237毫升的普通咖啡，或8杯30毫升的浓缩咖啡。

患有心脏病、容易偏头痛、服用某些药物的人应该限制咖啡因的摄入量。孕妇或正进行母乳喂养的妈妈也应坚持每天咖啡因的摄入量不超过200毫克。这大约相当于一杯355毫升的咖啡或四杯237毫升的红茶。