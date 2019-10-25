苹果联合创始人沃兹：我有生之年难以实现全自动驾驶

北京时间10月25日早间消息，史蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak）曾经发起了个人计算革命，至今仍然是广受追捧的技术大师，但是这位苹果联合创始人却对两种可能在未来几十年内彻底改变世界的技术改变了看法。

沃兹尼亚克曾经是人工智能和自动驾驶汽车的强力拥护者，但他现在却认为两者都无法达到人们的期望。他本周在拉斯维加斯举行的一次技术会议上说，特别是全自动驾驶汽车可能“在我有生之年”都无法为现实世界做好准备。

沃兹尼亚克说：“几年前，我放弃了对自动驾驶汽车的信念和人工智能的诸多前景。”他也不再相信自己长期以来的一项预测，即电脑很快不仅会比人类更加聪明，还能了解我们的情绪，并像有感情的生物一样与我们互动。

沃兹尼亚克在JDPower汽车革命大会上表示，他与特斯拉及特斯拉汽车之间的关系可谓“爱恨交加”，他近年来买过几辆特斯拉汽车。他和他的家人经常进行越野旅行，这都因为特斯拉推出长续航产品和庞大的高速充电网络而变得更加容易。

沃兹尼亚克在拉斯维加斯亮相时多次表示，虽然特斯拉并不是唯一一家开发自动驾驶技术的制造商，但它确实有过度承诺和交付不足的趋势。

一方面，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）经常表示，与使用汽油车相比，驾驶电动车的成本更低，而当特斯拉车主免费使用充电网络时，情况就是如此。可是新客户现在必须付费，该公司已将成本推高到与燃油车几乎相同的水平。

沃兹尼亚克还表示，特斯拉承诺将提供其Autopilot系统的全自动驾驶版本，这让他“受到吸引”。沃兹尼亚克说，四年来，该公司一再表示要进行这样的更新，但到目前为止还没有交付。

尽管沃兹尼亚克仍将特斯拉用于长途旅行，但他还是更喜欢在日常使用紧凑型雪佛兰Bolt EV。

即便如此，对于在更具挑战性的条件下进行日常驾驶，沃兹尼亚克认为他并没有看到汽车和科技行业能“在我有生之年”克服全自动驾驶面临的障碍。

沃兹尼亚克说：“当出现异常情况时，至少需要最笨拙的人来控制。”