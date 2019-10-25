我国百兆以上宽带用户占比超八成，IPTV用户达2.92亿

10月25日消息 工信部发布的2019年前三季度通信业经济运行情况显示，固定互联网宽带接入用户规模稳步扩大，百兆以上宽带用户占比超八成。截至9月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.5亿户，比上年末净增4248万户；100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3.62亿户，占总用户数的80.5%，占比较上年末提高10.2个百分点；全国1000M以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达58万户。

截至9月底，IPTV（网络电视）总用户数达2.92亿户，比上年末净增3704万户。

一、总体运行情况

电信业务收入与去年持平。前三季度，电信业务收入累计完成9914亿元，同比持平，9月当月完成1034亿元，同比持平。

▲2018年9月-2019年9月电信业务收入累计增速

固定通信业务收入占比小幅提升。在固定宽带接入用户规模稳步扩大的带动下，前三季度，三家基础电信企业实现固定通信业务收入3146亿元，同比增长9.4%，在电信业务收入中占31.7%，占比较1-8月提高0.2个百分点；实现移动通信业务收入6768亿元，同比下降3.9%，占电信业务收入的68.3%。

数据及互联网业务收入增长比较平稳。前三季度，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入1617亿元，同比增长3.2%，在电信业务收入中占16.3%。完成移动数据及互联网业务收入4546亿元，同比增长0.5%。

固定增值及其他收入保持较快增长。前三季度，三家基础电信企业完成固定增值业务收入为1069亿元，同比增长25.6%。

二、电信用户发展情况

移动电话用户规模持续增长，4G用户占比稳步提高。截至9月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.98亿户，同比增长3.3%，较上年末净增3226万户。其中，4G用户规模为12.64亿户，占移动电话用户的79.1%，占比较上年末提高4.7个百分点。

▲2018年9月底-2019年9月底4G用户总数占比情况

固定互联网宽带接入用户规模稳步扩大，百兆以上宽带用户占比超八成。截至9月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.5亿户，比上年末净增4248万户。其中，光纤接入（FTTH/O）用户4.11亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的91.4%。宽带用户持续向高速率迁移,100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3.62亿户，占总用户数的80.5%，占比较上年末提高10.2个百分点。“双G双提”工作稳步推进，固定宽带迈入千兆时代，至2019年9月底，全国1000M以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达58万户。

IPTV用户规模快速扩大。截至9月底，三家基础电信企业发展手机上网用户规模为13.04亿户，对移动电话用户的渗透率为81.6%。IPTV（网络电视）用户规模稳步扩大，总用户数达2.92亿户，比上年末净增3704万户。

▲2018年9月底-2019年9月底手机上网用户情况

三、电信业务使用情况

移动互联网流量保持高速增长，增速逐月回落。前三季度，移动互联网累计流量达887亿GB，同比增速降至90.4%；其中通过手机上网的流量达到884亿GB，占移动互联网总流量的99.6%，同比增速降至92.6%。9月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到8.39GB。

▲移动互联网累计接入流量及同比增速比较

▲移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）比较

移动电话通话量持续下降。前三季度，移动电话去话通话时长完成18057亿分钟，同比下降6.4%，降幅较上年末扩大1个百分点，但比上半年收窄0.4个百分点;固定电话主叫通话时长完成917亿分钟，同比下降19.3%。

▲移动电话用户增速和通话时长增速比较

移动短信业务量和收入均保持增长。在服务登录和身份认证等服务普及带动下，短信业务的业务量和收入保持同步增长。前三季度，全国移动短信业务量同比增长40.8%，移动短信业务收入完成298亿元，同比增长3.6%。

▲移动短信业务量和收入同比增长情况

四、通信能力情况

光纤宽带网络加速建设，光纤端口占比逐步提升。截至9月底，全国互联网宽带接入端口数量达9.13亿个，同比增长6.4%，比上年末净增4576万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到8.26亿个，比上年末净增5485万个,占比由上年末的88%提高到90.5%。

互联网宽带接入端口数发展情况

移动通信基站总数达808万个，其中4G基站总数为519万个，占64.2%。

移动电话基站数发展情况

光缆线路长度保持两位数增长。1-9月，全国新建光缆线路329万公里，光缆线路总长度达到4646万公里，同比增长12.5%，保持较快增长态势。接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为62.2%、35.3%和2.5%。

▲光缆线路总长度发展情况

五、地区发展情况

西部光纤接入用户渗透率小幅领先。截至9月底，东、中、西和东北部地区光纤接入用户分别达到18104万户、9867万户、10640万户和2488万户，占本地区固定互联网宽带接入用户总数的比重分别为90.3%、92.1%、92.5%、91.2%，西部地区占比小幅领先。各省光纤接入用户占比差异继续缩小，山西、宁夏、北京、四川和西藏位居前五位，占比均超过95%。

▲光纤接入用户占比各省分布情况