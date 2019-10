消息称谷歌Chrome浏览器正开发新功能：可以将标签拖到另一个浏览器

有消息称,谷歌正在开发一项全新的Chrome浏览器功能,该功能将允许用户将标签从一个浏览器拖到另一个浏览器。

乍一看,这种功能没有意义,但这对于使用多个浏览器并希望轻松地将特定页面加载到其他浏览器中的人来说非常方便。比如开发人员需要在多个浏览器中测试一个特定的应用或网站,因此将一个选项卡从一个应用拖到另一个选项卡是十分方便的功能。

根据 ChromeStory 的介绍,目前已经在最新版本的Google Chrome Canary中添加了该特性实验tag(Mix browser type tabs),该tag说明显示:混合浏览器类型选项卡–允许在支持选项卡的任何浏览器(包括应用程序)之间拖动选项卡。同时还将跨平台支持macOS、Windows、Linux与Chrome OS。

Allows tabs to be dragged between any browsers that support tabs, including apps – Mac, Windows, Linux, Chrome OS