马斯克：特斯拉今年发布全自动驾驶抢先体验版

北京时间10月25日上午消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）明确了该公司实现“全自动驾驶”的时间表，他预计年底之前至少能在有限的方式下进入抢先体验项目。

特斯拉向来拥有业内最激进的全自动驾驶时间表之一，但马斯克在这个问题上的表述却令人颇感困惑。

马斯克一直在使用“功能完备”这个不太明确的说法，但他在刚刚结束的特斯拉2019年第三季度财报电话会议上对此予以澄清。

马斯克说：“关于功能完备，我的意思是，它是能够从家中开车去工作的汽车，很可能无需干预。因此，它仍将受到监督，但已经可以开了——它可以借助Summon填补低速自动驾驶的空白。你已经可以在高速公路上自动驾驶，也可以在中等速度下自动驾驶中，后者实际上仅需关注交通信号灯和停车标志。”

简而言之，这意味着将城市驾驶功能添加到Autopilot和新的Smart Summon中，前者用于高速公路，后者处理低速泊车。

马斯克补充道：“因此，功能完备意味着它很可能无需人工干预就能做到这一点，但仍会受到监督。我之前已经谈过过几次这个时间表，但是常常被误解为自动驾驶有三个主要层次。汽车可以自动驾驶，但有时需要监督和干预。这就是功能完备。而且，这并不意味着可以适应地球上任何地方的所有情况，包括任何极端的情况，只是表示能够适应大多数情况。”

马斯克表示，他相信该版本到年底将在特斯拉的抢先体验项目中体现出来：“尽管时间很紧张，但看来今年我们至少会以有限的方式在抢先体验版本中发布功能完备的‘全自动驾驶’功能。因此，虽然不能肯定，但是至少可以在今年年底之前发布功能完备的‘全自动驾驶’的早期版本。”

按照这一计划，目前距离发布只有两个多月的时间。

在解释了功能完备的含义之后，马斯克说，实现无需驾驶员监督的自动驾驶并说服监管机构启用该系统，是另外两个层面的问题。

“然后，从特斯拉的角度来看，还有另一个层面，我们认为这辆汽车足够安全，可以在没有监督的情况下驾驶。第三个层面是，监管者也相信汽车可以在没有监督的情况下自动驾驶。这是三个不同的层面。”

特斯拉还重申，他们将继续提高“全自动驾驶”套件的价格，目前该套件的价格为6000美元。