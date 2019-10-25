亚马逊市值蒸发800亿，贝索斯：继续烧钱

10月25日，亚马逊公布了截至2019年9月30日的第三季度财报。财报显示，亚马逊第三季度营收为700亿美元，与2018年第三季度的566亿美元相比增长24%；净利润21亿美元，与上年同期的29亿美元下滑了26%；摊薄后每股收益4.23美元，而去年同期为5.75美元。

这是亚马逊2年多来第一次同比利润下滑，导致其盘后股价一度暴跌9%，市值蒸发800亿美元。

亚马逊业绩的下滑，一方面是云服务收入增长日渐迟缓，另一方面是发动烧钱机器“亚马逊一日达”服务，投入巨资加快物流速度。财报显示，亚马逊的货运总支出同比剧增46%，高达96.08亿美元。

贝索斯非常坚持这项投入巨大的“一日达”服务，他表示：“客户喜欢Prime会员送货速度从两天变为一天。今年，他们已经购买了几十亿件商品，并享受一日达免费送货服务。”

“这是一笔巨大的投资，也是对客户的正确长期决定。而且，尽管这违反直觉，但最快的送货速度产生的碳排放最少，因为这些产品是从非常靠近客户的配送中心发货的。”

从财报来看，亚马逊核心收入来源依旧是云业务，贡献了约70%的利润，但其增幅有所下滑，从一年前的29%下滑至24%。亚马逊在电话会议中回应，仍旧在大力投资云业务，应当通过推出价格更低的新云服务产品来推动增长。

巨额投资周期的回归正在削弱亚马逊的盈利能力。其运营收入降至32亿美元，较去年同期的37亿美元下降了14%。对于第四季度，亚马逊预计运营收入将在12亿至29亿美元之间，也低于42亿美元的市场估计。