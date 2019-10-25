天猫双11杭州首批特价学区房上线，起拍价比市场价低超三成

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IT之家10月25日消息 据36氪报道，今年天猫双11的首批特价学区房上线，10月25日起，消费者可以开始选购、交保证金，10月29日将集中开卖。
据悉，该房源主要集中在杭州市上城区与下城区，覆盖长寿桥小学、高银巷小学、清河实验学校等多所优质小学的学区。天猫方面表示，其起拍价比市场价至少低三成。
此前阿里拍卖披露，今年天猫双11期间，将有上万套特价房源参与，其中部分覆盖多地热门学区房、地铁房和景区房等。
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