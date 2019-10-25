投资者：未来特斯拉将涨至每股4000美元，甚至更高

北京时间10月25日上午消息，据外媒报道，方舟投资管理公司（Ark Investment Management）创始人兼首席执行官凯瑟琳·伍德（Catherine Wood）告诉记者，周四特斯拉的股价大涨仅仅是开始，未来股价很有可能会涨至每股4000美元，甚至更高。

伍德认为，随着特斯拉周四创下六年来单日最大涨幅，“渐渐地，一些空头将被迫回补。”她的公司持有相当多的特斯拉股份。

事实上，特斯拉周四收盘价为299.68美元，单日涨幅达17.67%。根据S3 Analytics的估计，那些做空或押注股价下跌的人总体上已经损失近14亿美元。

周三特斯拉发布利润令人惊讶的第三季度财报后，伍德表示特斯拉空头们的“如意算盘落空了”。她还说，“在整体不景气的汽车行业”，特斯拉实现了强劲的总体收入和单位销售增长。“我们认为整体汽车销量已经触顶，但（指特斯拉的财报）着实令人耳目一新。”

在周三发布第三季度财报之前，方舟投资抛售15万股特斯拉股票。但该投资公司告诉记者，他们对“特斯拉的信心并未改变”。特斯拉仍是方舟投资的重要持股。

方舟投资分析师塔莎·基尼（Tasha Keeney）周三下午时称，出售特斯拉股票“更多的是一种投资组合管理”。部分方舟基金规定，投资组合中的某只股票比例不能超过10%。基尼解释说，随着特斯拉较基金中其他公司有升值，抛售是不得已为之。

2018年2月，伍德第一次预测称，特斯拉的股价最终可以达到每股4000美元，并重申她相信特斯拉在自动驾驶汽车领域的领先地位将推动公司股价上涨。

目前特斯拉的流通股有1.79多亿。根据伍德给出的目标价格，特斯拉的市值最终将超过7000亿美元，接近全球最有价值的科技巨头。但是考虑到特斯拉当前的市值才刚过530亿美元，且公司股价波动明显，7000亿美元市值仍十分遥远。