适马全幅无反相机fp今天发售，国行11999元

适马全幅无反相机fp今天正式发售，国内只要11999元，远低于海外1899美元定价，凸显了国行性价比之高，低价上市的fp是值得购买么？

含水的价格

相比索尼A7M3、尼康Z6、松下S1同像素全幅无反，适马fp官方定价只要11999元，实属低价，但这是一个含水分的低价。fp不是一个完整功能的相机，它只是将传感器、数字处理器、SD卡口接口、锂电池、屏幕、USB、HDMI接口组装到一个机身中，缺少手柄、热靴接口等必要组件，因而适马同步推出多款配件——388元的HG-11手柄，558元的HG-21手柄，1699元的LVF-11 LCD取景器，448元的BPL-11底板，238元CR-41快门线，99元CN-21 DC连接器，338元SAC-7P AC适配器。

fp作为相机使用时最低限度得安装HU-11热靴组件和HG-11握柄，总价可能在13000元左右，作为标准摄影机使用时需要配件更多，BPL-11底板、LVF-11取景器或外置监视器、外置电池、视频套件类附件是少不了的，总价会超过15000元，达到能用状态成本不低。

尴尬照片功能

fp创了全幅数码相机尺寸、重量新记录，大小只有112.6 x 69.9 x 45.3mm，安装电池、SD后重量只有422g，比部分APS-C无反还要小还要轻，吸睛无数。

可作为一台相机，fp存在不少硬伤：1.没有机械快门，果冻效应不可避免，闪光同步速度为1/30s，RAW时低至1/15s，等于不能使用闪光灯；2.没有机身防抖，使用L卡口定焦镜头防抖靠脚架；3.屏幕不能翻转，不能外接EVF，日光、低角度取景体验差；4.18FPS高速连拍下只可拍摄12张照片，持续时间不到1秒；5.不支持相位差对焦，对焦点数量低至49点；6.安装附件后重量会明显增加，减重得不偿失……作为一台相机fp是不合格的。

最轻便全幅RAW

只要视频功能足够强大，照片功能太监是没所谓，最典型例子是BMPCC系列了，fp亦是冲着视频来的，它是目前唯一一款可内录RAW视频的相机（破解除外）。

▲官方照中全幅武装的fp，当中ARRI遮光罩与相机套件比fp还贵

按照适马官方介绍，fp最高可录制MOV封装4K/30P以及1080P/120P视频，但不支持Log色彩风格，或是录制1080P和4K分辨率RAW。RAW视频色彩深度有8bit、10bit、12bit三种，文件格式是CinemaDNG，4K RAW通过6K下变换得到，最高帧速30P，1080P RAW通过3K下变换得到，最高帧速120P。SD内录RAW是指最高12bit 1080P/60P RAW或8bit 4K/25P RAW，要录制高精度4K RAW至少得通过Type-C输出到外置SSD，或是通过HDMI接口输出ATOMOS Ninja Inferno、Blackmagic Video Assist 4K外录机上，具体录制格式可以参考下表：

鉴于fp的RAW视频特性，可以得出三个解决方案：

1.SD卡内录RAW+内置电池+麦克风+必要附件

优点：极其轻便，缺点：4K RAW只有8bit，画质堪忧，取景不便，只有电子防抖或镜头防抖；

2.SSD外录+内置电池+麦克风+必要附件

优点：画质大幅提升，存储器成本低，重量略微增加，缺点：电池续航成问题，取景不便，只有电子防抖或镜头防抖；

3.SSD外录+外置电池+外置监视器+麦克风+摄影套件+脚架/手持云台

优点：兼顾画质、取景、电池续航、稳定性，缺点：重量急剧增加，无法手持，成本大增。

在三个方案中最能体现fp优势是第二个方案，只要增加一个SSD就能获得获得12bit 4K RAW视频，又不失轻便性，但缺失机身防抖下，画面稳定性无法与Z6、S1媲美，固定屏幕也大大限制了取景角度，45mm F2.8之外L卡口镜头都会面临头重脚轻问题。而且按照cinema5d测试，fp的4K24P 12bit RAW最高动态范围是11.3stops,4K MOV（8bit 4:2:0）下低至8 stosps，在相同标准下S1 4K V-Log视频最高可提供12.2stops动态范围。在画幅、像素、果冻效应不占优势下，fp的SSD外录RAW视频败给了S1内录V-Log视频。

剑走偏锋的相机

适马fp是一台剑走偏锋的相机，在牺牲了取景、稳定画面、续航、照片功能下，换取了最轻量化全幅4K RAW视频解决方案，11999元单机身售价是低，但性价比同样低，只适合追求极端便携的用户。

▲安装LVF-11 LCD取景器、HG-21手柄等配件后fp，已与轻便无关



