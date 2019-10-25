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中兴通讯称已与全球60家运营商达成5G合作协议

2019-10-25 11:17:34来源：C114中国通信网作者：艾斯责编：孤城评论：

北京时间10月25日消息 据外媒报道，中兴通讯高级副总裁James Zhang表示，该供应商已与全球60家运营商在5G领域达成了合作协议。

“到今年年中，我们已与全球60家运营商在5G相关领域达成了合作协议，并且目前已经大大超过了这一数字。不过，我们尚无法提供具体的数字。”James Zhang在本周于奥地利维也纳举行的中兴通讯全球无线用户大会和5G峰会期间告诉RCR Wireless News。

中兴通讯此前宣布已与全球25家运营商签署了商用5G合同。

中兴通讯全球销售总裁肖明强调，该公司一直在与中国三家电信运营商积极进行5G合作，“我们预期明年年初中国将开始大规模5G网络商用。”他说。

这位高管表示，中国目前占据中兴通讯总收入的60%左右。

▲图片@C114.

他补充说：“我们预计，未来几年来自中国的收入将占据我们收入的约50%，因为国内收入将与我们的海外市场收入更加平衡。”

肖明还强调，中兴通讯在欧洲市场也看到了巨大的5G机会，目前该公司正在欧洲地区进行5G网络部署和试验。中兴通讯正在与意大利Wind和西班牙Orange合作进行5G试验，并且已经开始为奥地运营商Drei部署一张商用5G网络。

“我们对5G在德国和法国等市场的商业机会也十分期待。欧洲目前是我们增长最快的市场之一。在亚太地区的某些市场，我们也正在经历高速增长，在印度、印度尼西亚和马来西亚，我们都拥有稳固的市场地位。”他说。

中兴通讯也在为未来在巴西、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁和墨西哥等关键拉美市场推出5G进行准备。在拉丁美洲，该公司目前正在与墨西哥电信巨头美洲移动（America Movil）和西班牙电信（Telefonica）进行一些现场试验。

他说：“我们的战略是首先把重点放在拉丁美洲最大的市场，我们认为5G的潜力将首先在这些市场上得到释放。”

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关键词：中兴5G

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