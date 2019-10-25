库克接受《西班牙人》专访全文：不后悔公开性取向

导语：在一次罕见的采访中，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）与《西班牙人》（People en Español）主编阿曼多·科雷亚（Armando Correa）共同讨论了他之前公开性取向的经历，并向性少数青少年和他们的父母提供了建议。

以下为文章全文：

6年前，在苹果创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）去世后掌舵苹果公司的蒂姆·库克，邀请了CNN主播安德森·库珀（Anderson Cooper）与之会面。库克当时即将做出的决定将在全世界引起强烈反响，所以他希望征求库珀的建议。他分享道：“我的风格是，当我要从事从未做过的复杂工作时，我总会把有过类似经历的人列一个表。”

他当时要做的事情非常棘手。现年59岁的库克当时已决定发表专栏，向全世界披露自己的同性恋身份，他也因此成为“财富500强”领导者中第一个（也是唯一一个）这么做的人。5年后，他略带微笑语速缓慢地说道：“我一分钟都没有后悔，完全没有。”

在加州库比蒂诺苹果总部的四楼，库克与我亲切握手。那栋充满未来感的大楼被山峦和树木环绕，采用太空飞船的环形设计。这是乔布斯梦寐以求的一栋建筑，最终由广受赞誉建筑师诺曼·福斯特（Norman Foster）担纲设计。

“你的家人怎么样，孩子们怎么样？”他问候道。一年前，我们第一次见面，当时苹果邀请我在西班牙文化遗产月期间介绍我的第一本小说《德国女孩》（The German Girl），还谈论起我的职业生涯。

在我们第二次会面的前几天，库克因为针对美国最高法院签署了一份关于DREAMers的请愿书后再次登上头条新闻，DREAMers是受到《童年抵美者暂缓遣返》（DACA）保护的年轻移民。居住在36个州的443名苹果员工都是DREAMers，而两年前只有250名。“我们并非出于善意或慈善目的雇用他们。”苹果在文件中说，“我们这样做是因为DREAMers体现了苹果公司的创新战略。”

这是库克第一次接受美国西班牙语媒体的采访。

问：你是一个不太喜欢抛头露面的人，可为什么决定发表有关你的性取向的专栏文章？

答：因为我从因为性取向而挣扎不已的孩子那里看到了一些内容。他们很沮丧。有人说他们有自杀念头。有些被自己的父母和家人抛弃。我认真权衡了我能做的事情。显然，我无法与每个向我求助的人交谈，但是我肯定知道，向我求助的只是少数人，更多的人没有这么做，他们只是在自我挣扎，思考自己是否有未来，他们想知道生活是否会变得更好……从那以后我才下定决心。有很多人出现在我前面，这使我今天有可能坐在这里，而我需要做些事情来帮助那些年轻人。从打磨文字到选择对公司合适的时机，大约花了一年时间，因为我不希望这会分散注意力，或者出现其他问题。我一分钟都没有后悔，完全没有。

问：我们回到5年前。你对发布该专栏的最大担心是什么？

答：我不知道我真的有什么恐惧。我考虑的是公司。因为我们拥有非常开放的员工，所以我是否会在公司中获得支持并不是关键。这一点不用担心。但是在苹果公司之外却有种种顾虑。因为在许多国家，甚至在我们的国家，世界仍然对同性恋者或跨性别者并不友好。我的意思是，还有一半的州左右可能会因为同性恋或跨性别的原因而解雇员工。

问：董事会的答案是什么？

答：我说：“看，如果我想做这件事情，我就会这么做。这就是我想采取的方式，但是如果你们中有人反对，那么我会撤回。”我没想过他们会反对，但是我想听听他们的建议，他们最终也一致支持。

问：你感到惊讶吗？

答：因为他们支持我吗？不，我知道他们会支持我。老实说，我甚至从未想到他们会反对。你只需考虑一下苹果。苹果几乎给所有合作伙伴都创造了利益。我们具有开放和多元化的历史。在写专栏文章之前，我联系了安德森·库珀，因为我一直在寻找那些勇敢站出来，而且跟我的想法相似的人，而他就是这样一个人。我和他见面，他不知道那是怎么回事。我们从未见过面。那至少是一场有趣的讨论。那一年，我跟他交流过几次，希望在一些不同的事情上征求他的建议，所以我们现在成了朋友。

问：那一刻他感到震惊吗？

答：我不能说他感到震惊，但我敢肯定他没有想到这一点。当我做一些从未有过的复杂工作时，我会把有过类似经历的人列一个名单……而他是名单上的第一个。我打电话给他，我很幸运他能跟我见面。他对此很开放。

问：我记得当我读你的专栏文章时，最令我惊讶的一句话是：“我为成为同性恋而感到自豪，我也认为同性恋是上帝给我的最伟大的礼物之一。”

答：是的，我坚信这一点。我认为这背后有很多含义。第一，这是他的决定，不是我的决定。第二，至少对我来说，我只能为自己说话，这给了我一定的同理心，我认为这可能比平均水平高得多，因为同性恋或跨性别者都是少数人。我认为当你属于多数人群时，即使从理智上你可以理解少数人，但这只是理性层面的事情。对我来说，成为少数派并不理智。我并不是说我了解每个少数群体的经历和磨难，因为我不了解。但我确实了解其中一个群体。从某种程度上说，它可以帮助你了解其他人的感受，这本身就是一种礼物。

问：对孩子进行性教育很重要，但是你想传达给父母什么信息呢？因为一切都是从家庭开始的。

答：有些父母认为，因为自己的孩子是同性恋，所以潜力不大——我之所以知道这些，是因为他们向我求助过。他们认为自己的孩子无法出人头地，还会被欺负。他们认为孩子不会有美好的生活，不会幸福，就像是终身监禁一样。我给他们的信息是，其实未必如此。这要从他们自己做起，因为如果他们像对待彼此一样尊重和有尊严地对待自己的孩子，那么那个孩子就可以做他们想做的任何事情，包括成为苹果CEO，或者成为总裁或任何他们想要成为的角色。同性恋不会成为限制，这只是一项特征。

问：说到少数群体，苹果公司刚刚提交了一份支持DREAMers的请愿书，其中说：“多样性对于创造力很重要。”你的观点如何能改变针对这些年轻移民展开的全国性讨论？

答：事实的确如此。众所周知，我们通过多样化来创造更好的产品。我们也知道，最好的产品是由最多元化的团队创造的，因为产品是为所有人打造的。因此，你希望跟拥有不同世界观的人在不同主题上共同创造。而且，如果你可以在协作环境中拥有这些想法，那么你可以创建的东西就没有限制。当我跟DACA计划涉及的那些留在美国的人们交谈时，我看到的是勇气、决心和兴奋，他们在美国取得成就并超越父辈。我看到了巨大的奉献精神和非常勤奋的职业道德，我一直对此深为钦佩。这也是我的成长方式。这就是我所看到的，我认为，允许整个社会始终把这顶帽子扣在他们头上是很荒谬的，但我们有一段时间却有过之而无不及。有时人们会感到困惑，只把这当做一串数字。但是这些人背后都有真实的故事。他们和我一样，都是美国人。当我对他们讲话时，我认为我就是在对美国人讲话。他们在各个方面都是美国人，只是没有文件证明。因此，让我们给他们证明，这才是正确的事情。我开始担心我们距离错误的决定只差一个法院判决。因此，这才是真正推动我们公司和我个人出面的原因。你可能已经知道，我们已经为此努力了很长时间。这是最后一英里，我们必须成功。

问：我们一直在帮助DREAMer，也为正在努力奋斗的年轻人提供建议。那么环保方面呢？

答：几年前，我们制定了在某些人看来非常疯狂的目标，那就是我们要使用100%可再生能源来经营苹果。我们在两年前实现了这一目标，并且一直以100%可再生能源运营公司。我们决定设定下一个疯狂的目标，对我们的供应链采取同样的行动。到明年，我们的供应链中将拥有6吉瓦的可再生能源。这来自太阳能、风能，还有一些水力发电，主要是太阳能和风能。我们还做了一些事情，例如这里有很多可回收的零件（他指了指iPhone 11），这里有很多可回收的材料。这里有需要采矿才能制作的零件。我们找到了一种回收方法，我们是第一家这样做的公司。我们与国际自然保护组织（Conservation International）合作，他们实质上是购买土地并剥夺了土地的开发权，因此它变成了可再生的森林。因此，如果需要任何纸张，我们可以从那些森林（受管理的森林）中采购纸张。我们的最终目标不是从大地、树木或任何物体上取走任何东西，而是要使用所有回收的材料来制造我们的产品。这当然还没有实现，但却是我们下一步的疯狂目标。我认为我们可以做到。

问：最后，您对想公开性取向的孩子有什么建议？

答：想公开性取向吗？好吧，生活会变得更好，你会拥有充满欢乐的美好生活。同性恋不是限制。我希望他们像我一样，认为这是上帝最大的恩赐。我希望的是将这些信息传达给所有苦苦挣扎于自己身份的年轻人，这些年轻人不确定他们是否足够有韧性，是否足够优秀，或者使他们在某种程度上感到自卑，甚至被排斥。生活不必如此。对于想知道如何对待同性恋者的人来说，最简单的做法就是充满善意。怀着善意和尊重对待他们。如果你这样做，就不必处处小心。我们跟其他人一样。我们只希望得到尊严和尊重。