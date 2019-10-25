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台积电5nm进入试产，首批客户苹果华为在列

2019-10-25 11:59:25来源：TechWeb作者：苏亚责编：远洋评论：

近日有业内人士透露了台积电5nm的情况，良率已经接近5成，月产大约8万片左右。

早前台积电总裁魏哲家在上周法人说明会中也有提及，台积电5nm制程已进入风险试产阶段、并有不错的良率表现，将如原先规划在明年上半年进入量产，而与目前量产中的7nm制程相较，5nm芯片密度可大幅提高80%，运算速度可提升20%。

据了解，台积电5nm全光罩流片费用大概要3亿人民币，而且费用还不包含IP授权。如此高的门槛，的确会让一些公司选择观望，而不是第一批尝鲜。

据外媒报道，苹果针对明年iPhone 12系列打造的全新A14应用处理器，将采用台积电5nm制造工艺生产，有消息称已于9月底顺利送样。

另一家尝鲜5nm的公司是华为，相对苹果，华为应该是更期待5nm的，有消息称华为的5nm订单份额已经超过了苹果。此前华为发布的麒麟990中，弃用最新的Cortex-A77架构而选择A76，就是在功耗和性能之间做出的一个折中选择，余承东也曾表示进入5nm之后麒麟芯片的性能将大幅度提升。

5nm虽然价格昂贵，但是依然处于“价高市短”的情况，目前台积电5成的良率还暂时无法撑起明年的两大核心客户，相关细节仍要到明年第一季再做评估。

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关键词：台积电

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