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顺丰成立子品牌"顺丰同城急送"：此前已运营3年

2019-10-25 12:41:19来源：网易科技作者：一橙责编：远洋评论：

10月25日消息，近日“顺丰同城急送品牌发布会”上，顺丰集团首席战略官、顺丰同城公司董事长陈飞宣布，顺丰集团正式上线顺丰同城急送品牌，全面布局即时物流市场。

目前，顺丰同城急送在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、天津、武汉、南京等200多个城市已渐次铺开。据了解，过去三年，顺丰同城急送年复合增长率超过100%。在顺丰控股2019年上半年财报中，顺丰同城分版块营收增幅达129.13%。

发布会上，顺丰同城CEO孙海金指出：“顺丰同城急送的专业体现在两个维度，不仅是载具、配送服饰、配送流程等硬件服务的专业，更是基础服务与增值服务相结合的软性服务上的专业。对于温度的诠释，则涵盖了对骑手人文关怀的温度，以及因速度快而实现的直观的温度体验，还有通过骑手的专业素养传达给用户的人格温度。”

在服务层面，顺丰同城急送将在即时配送这一新领域，延续顺丰对于优质服务的理解，为客户创造全面、稳定的服务。

此外，顺丰同城急送将通过空间和时间双重维度的融合，通过智能的融合调度来满足多种类型客户及其多元需求，实现全局化最高效。

同时，顺丰同城急送作为独立第三方配送平台，立足多元场景，满足客户全场景需求。三年来，顺丰同城急送深入餐饮、商超、生鲜、服装、医药、奢侈品等各个行业，在提供标准化配送服务之外，还提供了适用于不同场景下多种配送模式的定制化服务，助力商家为消费者提供更好的购物体验，并迅速实现规模化经营。

目前，顺丰同城急送目前已服务包括麦当劳、必胜客、瑞幸咖啡、喜茶、天虹、永辉、优衣库、耐克、阿迪达斯在内的不同行业的头部品牌，并服务超过10万中小商家和2000万的个人用户。

针对全场景需求，顺丰同城急送将服务场景由餐饮外卖、新零售、个人生活服务，延伸至快递末端配送。近期推出的除个人配送外的跑腿服务，也将与顺丰速运联动，承接起“双十一”同城配送的需求，进一步探索“本地生活+同城快递新模式”。

对于未来的发展，顺丰同城急送的目标是成为本地生活即时物流的首选服务商，为本地商家提供最优质、最多元的服务；从个人配送业务开始，延伸至个人跑腿服务，再扩展至个人生活服务领域，实现个人需求链闭环；升级优化同城快递服务，打造全新行业模式。

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关键词：顺丰

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