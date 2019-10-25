苹果未来可能会有更多的iOS应用登陆Mac平台

在推出macOS Catalina之际，苹果同时宣布了「Mac Catalyst」计划。借助Mac Catalyst，iPad和Mac的应用将得以共用相同的项目和源代码，因此开发者可以高效地转化iPad app的桌面级功能，并仅针对Mac添加更多功能。

最近，macOS产品营销总监Todd Benjamin接受了外媒的采访，谈到了苹果对于该计划的态度，以及未来Mac Catalyst的发展方向：

「我们对Mac Catalyst的愿景始终是使任何‌iPad‌应用的开发者（无论大小）都可以更轻松地将其应用程序带到Mac上。这使他们能够利用相同的项目、源代码和开发团队。MacCatalyst为‌iPad‌应用开发者提供了巨大的支持。对于许多人来说，这是一个机会，可以将他们的影响力扩展到他们以前可能没有涉及的Mac平台上，这不仅有益于开发者发展，对于Mac用户也非常具有吸引力，因为他们可以体验到来自iPad‌生态系统的出色应用程序。」

但从初期的评价来看，Mac Catalyst的体验可能还存在进步的空间。

据彭博社此前的报道，他们采访了一些体验过Mac Catalyst的开发者，但他们都表示这一计划还有很多不足，例如某些型号较旧的Mac无法使用MacCatalyst上的3D图形框架SceneKit、移植到Mac之后应用的交互出现Bug、可能导致已经买过iPad应用的用户二次付费等等。

Todd Benjamin也表示他们正在向体验了Mac Catalyst的尝鲜开发者学习，并在未来的开发中将他们的反馈考虑其中，而且其他的资源也正在开发当中，以帮助开发者开发出更多优秀的Mac应用：「我们正在从Mac Catalyst的早期尝鲜者那里学到更多东西，并且正在计划其他资源和支持计划，以帮助他们使用Mac Catalyst创造令人赞叹的Mac体验。」

到目前为止，使用Mac Catalyst功能将iPad应用移植到Mac的知名应用包括GoodNotes 5、Twitter、Carrot Weather、Rosetta Stone等。苹果官方也表示Mac上的个别应用，例如「Find My」「播客」「股票」「语音备忘录」和「家庭」，也是他们通过Mac Catalyst从iOS平台上「移植」的。