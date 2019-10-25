亚马逊高管解读三季度财报：消费者对当日送达很满意

北京时间10月25日午间消息，亚马逊今日发布2019财年第三季度财报。报告显示，亚马逊第三季度净利润为21.34亿美元，与去年同期的净利润28.83亿美元相比下降26%；净销售额为699.81亿美元，与去年同期的565.76亿美元相比增长24%。亚马逊第三季度营收超出华尔街分析师预期，但第三季度每股收益和第四季度业绩展望则均未达到预期，导致其盘后股价大幅下跌逾7%。

财报发布后，亚马逊CFO布莱恩·奥萨维斯基（Brian Olsavsky）投资者关系主管戴夫·菲尔德斯（Dave Fildes）和雪莉·凯·菲弗（Shelly Kay Pfeiffer）回答了投资者提问。

以下是电话会议实录：

瑞银集团分析师Eric Sheridan：在过去，第四季度的同比增长率往往不如第三季度。但目前第三季度的很多业务相比第二季度，增长是有所加快的。因此，对于未来，我们应该更多关注哪些领域的顺风或逆风，比如AWS还是广告，抑或电商业务中的其他事情？

奥萨维斯基：首先，我们对未来的假日季度非常有信心。我们的第三季度表现出色，“当日送达”也取得快速进展。运维团队的工作非常出色，帮助我们取得了现在的成绩，我相信，这将在第四季度为消费者提供更好的附加服务。

在预测指导方面，过去几年我们一直在对全食超市的收购做调整，它对我们的财报其实是有一定影响的。第三季度和第四季度之间的运行速度有显著下降。这也正是我们期待的。这与大数据规律和增长与假日季度之间的差异有关。相比全年，假日季度有几周时间确实非常紧张。

这一点我们有考虑在内，然后还有另外两个问题。印度的排灯节（Diwali Holiday），去年正好在第四季度。今年，第三季度也赶上了一部分排灯节。还有就是，10月1日起，日本的消费税从8%提高到了10%。因此我们可以看到本季度末有不少预购行为。基于我们在上一次消费税提升的时候累积的经验，我们预期，在日本，消费税的提升会对第四季度产生负面影响。

整体来看，我们认为，这些因素对国际增长率的影响比较大，但对公司来说，问题并不大。我相信，我们已经为今天的假期购物季做好了充分的准备，为消费者带来有史以来最棒的体验。“当日送达”会促进假日季的配送。我们也也在9月份发布了一系列新设备，而对于AWS，我们十分期待未来在拉斯维加斯举办的e：Invent Conference活动，届时将由65000名大会参与者。

摩根大通的分析师Doug Anmuth：可否谈谈Prime One Day这项服务。过去几个月来，您最大的收获是什么？然后，随着假日购物季的到来，这项服务的可用性如何？这对第四季度的运营收入指导有什么样的影响？

奥萨维斯基：首先，在第二季度，我们曾估计“当日送达”的支出大约为8亿美元，但实际上，第二季度的数据显示，该支出要高于8亿美元。因此，对于第三季度，我们预期该支出会继续升高，这在我们的指导中已经有所体现。

在第四季度，我们已经增加了15亿美元的配送成本，其实大部分都是运输成本，扩张我们运输能力的成本，为仓库增加更多设备，部署离消费者更近的配送中心的成本等等。但占大头的还是实际运输成本。

这些因素也纳入了第四季度的预期指导。但消费者对“当日送达”的反响令我们感到十分满意，这也体现在了我们的收入增长加速和单位增长率加速中。这一切还是要归功于我们的运维团队。我们预期在第四季度，他们依旧户为消费者带来很好的服务和体验。我们已经看到，Prime会员的订单量正在增加，消费支出也在上升，因此，“当日送达”等服务将会为他们带来更多的便利。