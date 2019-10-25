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网约车安全功能对比：滴滴最完善，首汽神州待提升

2019-10-25 14:37:32来源：新浪科技作者：张俊责编：孤城评论：

10月25日下午消息，滴滴、美团、嘀嗒、曹操等网约车出行平台今日早间陆续公布了安全管理整改工作总结报告。实际上，从2019年9月以来，在主管部门指导帮助下，各大网约车平台开始陆续推动安全整改，加强平台的安全能力建设。目前，经过一年多时间的探索，网约车行业在安全建设方面整改工作已经取得阶段性的成果，并形成了初步的安全标准。

当前，除主管部门要求的网约车安全规范外，各出行平台的安全功能设置已基本覆盖了乘客出行行程的前、中、后，做到全方位保障乘客的安全。对此，新浪科技对国内外八大主流网约车平台安全功能进行了梳理和对比。

具体而言，“行程前”各平台主要体现在司机背景审查，要求司机实名信息注册，并添加紧急联系人，加强司机端和乘客端的安全教育。“行程中”各平台也纷纷推出行程录音、安全提醒、隐私匿名号码、行程分享、紧急求助等安全功能。

值得注意的是，在“行程中”，滴滴还具备行程录像功能、实时位置保护、异常停留等功能。此外，滴滴还率先推出了集成多项安全功能的“安全中心”，随后美团、首汽等各出行企业也纷纷效仿。

而在“行程后”，目前各大网约车平台在乘客端基本都具有评价功能，其中滴滴、美团、首汽、曹操还具有将司机拉黑功能，此功能可以有效的降低司机与乘客之间因矛盾而引发冲突的概率。

除网约车平台自身具备的安全功能外，外部的合作建设也尤为重要。通过公开资料整理来看，目前在国内的主流网约车平台中，只有滴滴有专门的安全客服和配合警方调证组。据今天上午滴滴发布的整改工作总结报告称，滴滴客服团队已扩大至9000人，并建立配合警方侦查绿色通道，400安全专线团队7×24小时值班待命。

其实国外网约车平台也一直面临着安全问题的挑战，通过整理发现，国外网约车平台在安全功能设置上，跟国内几大主流网约车企业相似。对乘客、司机进行注册审核，并推出一键报警、行程分享、司乘互评等功能。但相较于国内，国外Uber、Lyft、Grab三大出行平台则不具备行程录音、行程录像等功能。

通过上述国内外八大主流网约车平台的安全功能对比来看，在安全功能建设方面国内网约车平台其实已经超过国外。其中国内网约车企业在乘客端均设置有紧急联系人、一键报警、行程分享、行程录音、乘客评价、司机背景审查等功能。而在司机端，背景审查、人脸识别、行程录音、保险、匿名号码等功能也成为各大网约车企业标配。由此来看，上述安全保护功能已基本成为行业共识，整个网约车行业的安全标准已基本形成。

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关键词：滴滴美团、嘀嗒

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