微软Windows Terminal预览1910发布：标签、自动检测WSL、设置模型

微软发布了 Windows Terminal Preview 1910，更新内容如下：

Updated UI

Terminal 更新了标签，使用的 WinUI TabView 已更新为 2.2 版本。这个版本改进了色彩对比度，下拉圆角化和标签分离。此外，当屏幕的标签太多时，可以使用按钮滚动。

Dynamic Profiles

Windows Terminal 现在能自动检测安装在计算机上的任何 Windows Subsystem for Linux (WSL) 发行版以及 PowerShell Core。如果终端安装了其中的任何一个，则会显示在 profiles.json 文件中。

Cascading Settings

Terminal 改进了设置模型。它有一个 defaults.json 文件，其中包含了所有默认设置。如果你想查看默认设置文件中包含的内容，可以按住 Alt 键并单击下拉菜单中的“设置”按钮。此文件是一个自动生成的文件，profiles.json 文件可以添加多个自定义设置。

如果要更改 defaults.json 文件中包含的默认键绑定，则可以在 profiles.json 中将该键绑定设置为 null。

{ "command": null, "keys": ["ctrl+shift+w"] }

此版本中，将终端设置为最大化可通过设置“LaunchMode”来完成，可设置为“default”或“maximized”。

"launchMode": "maximized"

如果要设置终端的初始位置，可以通过“initialPosition”设置，以 X 和 Y 坐标表示。例如，如果希望终端在主屏幕的左上角启动，可在 profiles.json 中进行以下设置

"initialPosition": "0,0"

Bug Fixes