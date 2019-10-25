三大运营商11月1日推出5G套餐

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IT之家10月25日消息 运营商11月1日推出5G套餐。10月31日在工信部举办的2019北京国际通信展上，将进行5G商用发布仪式。
中国移动北京公司5G产业联盟大会上，北京移动副总经理李威透露，将在11月1日正式推出5G商用套餐。
今年6月6日，我国正式发布5G牌照，5G进入商用元年。5G的特点是可以带来大带宽、高速率和低时延。
今年9月30日，各大运营商均已开启5G套餐预约，用户每月可免费获得100G的5G流量。数据统计，短短20天，5G预约用户就接近千万人。
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