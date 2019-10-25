“人人”再战校园社交，“王者归来”行路难

10月25日下午消息，新的校园实名社交App“人人”近期上架，宣称“王者归来”，仍旧专注于校园生活。

人人是老牌校园社交应用，据官方介绍，从2005年至今，这一平台积累下10亿注册用户，百亿动态和照片。2011年5月4日，人人公司赴美上市，首日市值最高接近75亿美元。以当时的情况，排名已经进入中国互联网公司前五。不过社交竞争尤为激烈，人人日趋衰落。

在2016年第二季度，人人启动直播业务。人人网首页，改版推送热门直播，而手机客户端，完全直播化。目前在App Store索索“人人”，排在较为靠前位置的，仍是此前的老“人人”，即主打“高颜直播交友”的直播软件。

2018年11月，人人网被出售。当时公告称，人人公司全资子公司北京千橡网景科技发展有限公司已同意将人人网社交平台及相关业务的有形和无形资产，以2000万美元现金的价格出售给北京多牛互动传媒股份有限公司。作为上述资产出售对价的一部分，多牛互动传媒母公司同意按照双方认可的7亿美元买方母公司估值向人人公司发行相当于4000万美元的股份。

彼时，告别人人的声音此起披伏，老用户们纷纷缅怀青春。而现在，一个类似此前校园社交网络的新“人人”诞生。

新“人人”的功能与早先类似，主打功能为发布新鲜事，结识同校好友，介绍称，还有更多功能会陆续开放，涉及学习工具、小游戏、树洞、表白墙、推荐等等。根据App Store信息，新“人人”1.0.0版本上线于1周前，而最新的1.0.1版本，于2天前上架。

在微信、QQ两座大山之下，校园社交仍有开拓空间。9月初，京东数科被曝光测试大学生校园社交产品“梨喔喔”。9月，阿里巴巴重启来往，内测“Real如我”，也是面向校园社交。不过这也意味着，对新“人人”来说，时移世易，要面对的对手更多。且对新一代年轻人而言，“人人”二字不会有情怀加成，是一个完全陌生的应用。要王者归来，并不容易。