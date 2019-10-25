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阿姆斯特丹的苹果Apple Store现以全新面貌亮相

2019-10-25 15:34:48来源：威锋网作者：Marcus责编：远洋评论：

经过一段时间的翻新装修之后，苹果在荷兰阿姆斯特丹的 Apple Amsterdam零售店终于在10月24日重新开业。

2012年，Apple Amsterdam在荷兰首都阿姆斯特丹正式开业。作为荷兰的首家Apple Store，Apple Amsterdam位于历史悠久的 Hirsch building内，苹果甚至还为其搭建了一座室内旋转楼梯。

苹果在2015年宣布了新的Apple Store设计风格，引入了「互动坊」「视频墙」「天才林」等新元素，此前店内的天才吧 、不锈钢墙壁、瓷砖地板被石灰石墙和水磨石地板所取代，同时出现了更多的室内绿色植被和能够举行Today at Apple的宽阔空间。

Apple Amsterdam的新装修并没有将重点放在建筑的外立面上，而是专注于店内风格的转变，其中就包括了墙壁、地板、店内摆设的重新设计，同时还预留出一个宽阔的中庭区域设为「互动坊」，这个宽阔的空间以及新增的「视频墙」、皮质座椅将用以承担店内的Today at Apple活动。

在二楼的区域，苹果将走廊区域设置为配件展示区，包括iPhone、iPad、Mac等产品的配件均可在店内选购。

此外，Apple Amsterdam还是全球范围内为数不多的拥有会议室的Apple Store。

苹果在2016年开始，正式在Apple Store中引入新风格的「会议室」，其设计灵感受到Apple Park的启发，并带有苹果库比蒂诺的风格。不同Apple Store的会议室会根据该店的历史、设计风格做出相应的改变。

在Apple Amsterdam的新会议室内，能看到许多其他会议室已经投入使用的家具或者摆设，例如 Vico Magistretti的 Atollo glass台灯、由 Laura de Santillana设计的 bamb花瓶等。

Apple Store的会议室主要用来招待店内的特殊客户或者商务客户，并且能用来举行小型的回忆。此外，会议室偶尔还会用来举行小型的Today at Apple活动。

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关键词：Apple Store

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