美国四大运营商达成一致，2020年将RCS引入安卓

美国四大运营商威瑞森、AT&T、Sprint和T-Mobile刚刚宣布，他们将在2020年联合起来，为安卓智能手机在美国提供RCS消息。

谷歌在过去的几年里一直在推动安卓智能手机的RCS消息传递，但是它的进展非常缓慢。今年早些时候，谷歌决定跳过运营商，开始在一些地区（不包括美国）通过应用程序Google Messages独立推出RCS。

到目前为止，只有部分运营商的精选设备被授予访问RCS消息的权限，但这种情况明年会有所改变。Verizon、AT&T、Sprint和T-Mobile已经宣布了“跨运营商消息传递计划”（CCMI），这将是一家合资企业，会在2020年将RCS引入安卓智能手机。

这项新服务将使用“GSMA的富通信服务（RCS）行业标准”，来创建“在美国和全球运营商之间的单一无缝、可互操作的RCS体验”。目前还不清楚这是否会使用谷歌为RCS奠定的基础，或者可能需要一个不同的应用程序。记者已经联系了谷歌，看看他们是否参与其中。在运营商的任何新闻稿中都没有提到谷歌。

The Verge网站能够直接从CCMI获得更多关于这项情况的细节。这项服务将会有它自己的应用程序，这意味着它不会使用Google Messages。显然，这个新标准将与通用配置文件兼容，但它也不会直接遵循它。CCMI还表示，它正在与谷歌和三星等公司合作，以确保它们的客户也是兼容的。

而且，业务消息传递似乎也是CCMI的主要兴趣点，作为该倡议的管理者，Doug Garland很快将此功能作为CCMI存在的首要原因加以强调。

在一份新闻稿中，Verizon解释说CCMI将启用与即将发布的标准相同的RCS功能，这正是人们所期待的。其中包括高质量的图片和视频、更方便的群聊，以及一些面向商业的功能。显然，更多细节将在“晚些时候”公布。

CCMI服务将与其运营商所属的集团和RCS生态系统中的其他公司合作：

• 推动建立一个强大的企业与消费者展开消息传递的生态系统，并加速采用富通信服务（RCS）

• 增强的体验能够在运营商之间通过高质量的图片和视频私下发送给个人或组聊天

• 为消费者提供与他们喜爱的品牌对话、预订拼车、支付账单或安排约会等功能

• 在美国和全球的运营商之间创建一个无缝的、可互操作的RCS体验

距离RCS进入你的安卓智能手机还需要一段时间，但至少在美国，这件事终于有了起色。