游戏订阅服务GameClub现已上架苹果App Store

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
距离Apple Arcade正式推出还不到两个月的时间，就已经有后来者想要从苹果手中分走订阅游戏服务的「蛋糕」。
最近，同样主打游戏订阅服务的 GameClub上架App Store（国区已上），只需38元（4.99美元）的月费，就能畅玩游戏库超过100款的游戏，其中包括多款针对新设备做出优化的经典游戏，包括《传奇战争》，《太空矿工》，《胡克营》和《迷你中队》等。
和 Apple Arcade一样，GameClub也提供一个月的免费试用。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有