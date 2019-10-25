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游戏订阅服务GameClub现已上架苹果App Store

2019-10-25 16:06:47来源：威锋网作者：Marcus责编：微尘/实习评论：

距离Apple Arcade正式推出还不到两个月的时间，就已经有后来者想要从苹果手中分走订阅游戏服务的「蛋糕」。

最近，同样主打游戏订阅服务的 GameClub上架App Store（国区已上），只需38元（4.99美元）的月费，就能畅玩游戏库超过100款的游戏，其中包括多款针对新设备做出优化的经典游戏，包括《传奇战争》，《太空矿工》，《胡克营》和《迷你中队》等。

和 Apple Arcade一样，GameClub也提供一个月的免费试用。

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关键词：苹果App StoreGameClub

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