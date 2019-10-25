高德地图发布三季度报告：深圳南山“难”，还有三甲医院拥堵榜

IT之家10月25日消息 日前，高德地图联合多机构共同发布了《2019年Q3中国主要城市交通分析报告》（以下简称《报告》）。

北京绿色出行意愿全国第一



《报告》指出，第三季度，北京的绿色出行意愿最高，其次为兰州市、上海市、西安市、广州市、南京市、长沙市、深圳市、武汉市、昆明市。

在各类绿色出行方式中，公交&地铁、骑行、步行出行意愿排名第一的城市分别为北京、南宁、兰州。

长沙公交与小汽车车速最接近



《报告》指出，从细分指标看，将公交运营速度与同时段、同线路的社会车辆速度进行对比，能够较直接、客观地反映公交运行效率与城市交通效率的相对水平，值越小表示两者速度差距也越小。

三季度，长沙城市核心区内的高峰期“社会车辆-公交车速度比”最小，小汽车速度是公交的1.925倍。第三季度，长沙、厦门、东莞、石家庄4个城市在高峰期“社会车辆与公交车速比”系数均低于2.0。

西宁：99%公交出行至多换乘1次可达

《报告》指出，从搭乘公交的便捷度看，超大城市的换成系数普遍高于特大城市，而特大城市又普遍高于大中城市。在超大城市中，深圳公交的换乘系数最小；哈尔滨、西宁公交的换乘系数分别在特大和大中型城市中最小。

对于平均换乘次数最小的西宁，82%的公交出行需求不必换乘、99%的需求至多换乘1次就可以到达目的地，平均步行距离也最小；深圳、哈尔滨公交的平均步行距离和换乘距离分别在超大城市和特大城市中最小。





兰州高峰期公交出行平均候车时长最短，仅5.06分钟

平均候车时长主要受发车频率和交通扰动影响：线路发车频率越高、交通环境干扰越小，平均候车时间越短。《报告》研究发现，兰州公交“高峰期平均候车时长”仅需5.06分钟，公交服务表现最优。重庆、南京分别位列超大和特大城市中的首位。

深圳南山“难”：平均通勤直线距离显著高于全市

《报告》还分析了深圳潮汐通勤起终点分布情况。以2019Q3期间深圳市早高峰通勤为例，从深圳市总体来看，早高峰通勤起点相对分散；而通勤终点相对集中，主要集中在深圳市南部的几个片区。早高峰通勤起点分布相对密集区域，如西乡、南山、上沙等地；通勤终点则主要集中在高新园、后海等地。

《报告》测算出深圳全市平均潮汐通勤距离为7.1km，而南山区平均潮汐通勤距离高达10.1km。《报告》指出，南山区的通勤距离相较全市显著更高，可能与该区存在大量跨区通勤出行有关。

三甲医院“拥堵榜”出炉：浙江大学医学院附属第一医院周边最堵

《报告》还公布了三季度中国主要三甲医院“拥堵”榜单。在全国规划热度最高的前30所三甲医院中，浙江大学医学院附属第一医院周边道路拥堵最严重，全天拥堵延时指数高达2.457。上榜前十的医院中：北京市有3所医院上榜，长沙有2所医院上榜，上海、成都、郑州、沈阳各有1所医院上榜。

从各省、直辖市规划热度TOP3的医院看，湖南省三甲医院的平均全天拥堵延时指数最高，中南大学湘雅二医院周边道路最堵；山东省、北京市、浙江省、上海市同属于第一梯队，平均全天拥堵延时指数大于1.8，处于拥堵状态。

北京市三季度“最堵”医院：北京儿童医院

上榜三甲医院拥堵TOP1最多的北京市，2019Q3期间，北京市儿童医院全天拥堵延时指数为2.081，高延时状态占比为61%，为北京市三甲医院最堵，其次为北京大学第三医院、首都儿科研究所附属儿童医院。此外，医院周边拥堵在早高峰结束后仍会延续3小时左右直至中午，首都儿科研究所附属儿童医院在9-11点拥堵尤为严重。这意味着前往这些北京三甲医院就诊出行难度较大。

据悉，在刚刚过去的国庆假期，高德DAU较去年提前3小时突破一亿大关，并提前近4小时超越2018年峰值。