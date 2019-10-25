“懒人剪辑”为什么越来越流行？

抖音、Vlog流行，再加上流量资费下降，种种因素让视频成为当前最流行的内容展现方式，这个势头也影响到了硬件厂商那里。

在此之前不管是手机还是相机，都是作为一个拍摄素材的工具，拍好视频片段之后，剩下的要交给专业的剪辑软件。即使是手机上拍摄视频，也有不少剪辑App可以选择。而设备自带的剪辑功能，则一直被认为是个鸡肋。

后来这种情况逐渐有了转变。除了拍摄，厂商还想帮你完成之后的事情，所采取的方式也很直接，就是一键生成视频，或者可以说是「懒人剪辑」。

运动相机的快节奏需求

最早这样做的还不是手机，而是运动相机。GoPro在2016收购了两家剪辑应用，Replay和Splice。其中Replay被改名为Quik，作为官方的剪辑应用推出，它的特点就是快速制作视频。

你只需要添加素材，选择合适的模板，Quik会自动配合音乐、设置转场。对于运动相机、全景相机拍摄的画面来说，故事性没那么重要，关键是要有节奏感，所以这种剪辑风格很适合GoPro用户。

图片来自：Unsplash

当然，Quik也可以用于制作手机视频。在一键生成的基础上，你也可以对一些细节进行微调，比如播放速度、配乐选择、画面比例等。后来GoPro把Quik的功能集成到了「GoPro」App上，方便更多设备使用。

在所有剪辑App中，Quik的上手难度算是很低了，它能够快速生成一段不错的视频，方便你在社交网站上分享。

大疆也在DJI GO应用中加入了一个自动编辑的功能，除了剪辑无人机拍摄的画面，还可以将手机中的视频导入，选择模板进行制作。

从相册中分享回忆

根据素材自动生成视频，这个功能很自然地会与相册联系在一起。Google Photos采取的方式是推送建议，在逢年过节、亲友生日等特殊日子，系统会把你过去拍过的照片做成合集视频，用户经常会收到意想不到的「惊喜」。在最近的更新中，Google Photos还增加了类似Story的功能，将过去的照片以「回忆」的方式呈现在顶部。

苹果则是在iOS 10中给相册增加了「回忆」功能。根据人工智能算法，系统会根据时间、地点、人物将照片归类为一个主题，自动生成视频。如果不满意，还可以对配乐和素材进行重新选择。

在iOS 13中，苹果进一步提升相册中的视频剪辑功能。你可以像处理照片一样，给视频添加滤镜，调整参数，甚至可以进行一些专业软件都难做到的操作，比如视频的旋转。如果要求不高，iOS的自带相册已经足够剪辑使用。

手机厂商推出剪辑应用

虽然之前也有手机强调视频拍摄，但大多是作为相机的亮点功能，而OPPO Reno2则是直接把视频创作作为了手机的主要卖点。除了防抖、变焦、录音方面的加强，OPPO甚至专门推出了一个应用「SoLoop即录」，来方便后期剪辑。

它的理念与Quik类似，让你快速制作视频，不过即录的功能要更加丰富。算法会自动识别场景，根据主题匹配模板风格，包括配乐、转场、踩点特效，都能直接生成。用户也可以进行手动调整，它还支持自动字幕的功能，十分方便。

对于新手来说，自带的即录已经能满足大部分视频剪辑的需求，而不用像之前一样，再去操心后期剪辑的工作。虽然它目前只支持OPPO的部分机型，但未来类似的应用一定会出现在其它手机上，或者作为相册的自带功能推出。

懒人剪辑越来越流行，证明拍视频正在成为一个全民化的活动。所以连硬件厂商也开始重视起这部分需求，而不是像以前只把设备当成一个素材拍摄的工具。

对于已经具备剪辑能力的人来说，当然有更多专业的软件可以选择，而对于大多数普通用户，至少可以用这些一键生成的功能做出一段不错的视频，来和他人分享。