华为HiLink全屋智能解决方案：三驾马车打造模式闭环

10月23日，华为在深圳举行的5G终端及全场景新品发布会上，正式推出了HUAWEI HiLink全屋智能解决方案，根据华为的介绍，这套解决方案致力于为IoT行业、地产前装和终端消费者，打造“体验领先、平台统一、服务融合”的智能家居行业革新。



以IT之家小编的理解，通俗易懂地解释就是，为了普及智能家居，华为要和前后装厂商合作，在你搬进新房伊始，就给你提供一个充满科幻感的智慧房屋。

在房地产市场，毛坯房正在退出历史舞台，精装房成为趋势。精装楼盘如何寻找差异化？智能化恰恰成为一个重要的契机。全屋智能已经成为新的风口，那么作为提供全屋智能平台级解决方案的华为，这次HiLink做出大动作，他又有哪些优势？

三驾马车，模式闭环

以IT之家小编认为，华为HiLink全屋智能解决方案的优势，恰恰在于那十二字真言：“体验领先、平台统一、服务融合”，我们可以理解为三驾马车。

为什么说这三点是优势？那要从全屋智能目前的难点来看。

首先从智能硬件的角度看，设备数量庞大种类繁多，质量和通讯能力更是参差不齐，大家在一个屋里很难彼此配合好；其次，从地产和家装的角度来看，一是用户的需求很多元，难以做到场景定制；二是集成交付困难，例如全屋智能对IoT和云服务要求高，这是地产和家装企业的弱项；三是运维管理很难做到高效，全屋智能建成后，很难做好统一迭代升级。

这些难点成为摆在全屋智能面前的多道坎。但是在趋势面前，困难只是用来被克服的。我们来看看HUAWEI HiLink全屋智能解决方案怎样通过既有的优势来解决这些问题？

在智能硬件层面，华为HiLink平台拥有“1+8”的全场景入口矩阵，也就是核心的智能硬件华为都能提供，结合智慧生活App等软件，实现自然、友好、无处不在的自然交互与一致体验。

当然，华为的全场景智慧化战略里还有一个“N”，即接入HiLink平台、或者Work with HUAWEI HiLink的广泛智能硬件，他们都有统一的标准，不同协议也都可以做到轻松兼容。

接着，HUAWEI HiLink平台通过AI、大数据、多协议连接等技术，建立面向房屋基础设施和家电的统一平台。

这个统一平台覆盖从地产到智能硬件的海量厂家，从前装到后装都兼容。这样，硬件终端、多元的用户需求以及集成交付的问题都迎刃而解。

最后是服务的融合，HUAWEI HiLink全屋智能解决方案整合互联网和本地化社区服务，可为消费者提供更加专业高效的服务。

在这“三驾马车”的驱动下，HUAWEI HiLink全屋智能解决方案也就拥有了从设备终端、到前装、后装以及后期运维的闭环能力。

闭环的能量相信大家都了解，各个商业环节都打通，形成良性循环后，无论是消费者还是产业，都将无穷受益。

想法很好，怎样落地呢？

在具体落地方面，华为首先要做的就是整合前装和后装两个板块，一方面和地产商合作，另一方面，通过多空间的智能化套件（例如厨房客厅等）、多品牌智能单品、多场景智能化套件（例如智慧灯光、智慧电工等）以及多人群智能化（例如单身贵族、儿童学生等不同人群）套件统一后装市场。

接着，就是通过IDH（Independent Design House）智能产品赋能中台为海量智能硬件厂商提供快速接入HiLink生态的技术支持、工具、以及认证支持。

同时，华为还会联合SI（System Integrator）全屋智能服务中台的伙伴为地产商和消费者提供全屋智能的全套解决方案。

华为消费者业务IoT产品线总裁支浩表示：“其实我们做的最重要的就是IDH和SI，我们现在的主攻就在这里。解决全屋智能的首要条件，关键就是要解决基础套件，这是最重要的。解决最基础的连接，包括电的连接、水的连接，没有SI的支持是很难做的。”

IDH和SI是HUAWEI HiLink面向全屋智能产业构建的两大“中台”。打个比方，就好像是华为在不同领域之间安设的两个航母，海量智能硬件厂商和地产前装、家装市场等合作伙伴都通过这两艘航母进行资源整合，提升效率。

在当天活动现场，华为也进行了和SI合作伙伴的合作启幕仪式以及IDH合作伙伴的启幕仪式。

除了上述行动，华为还推出了华为全屋智能“HiLink Home 1.0”，这项计划的核心是推动包括窗帘电机、安防传感、中央空调等产品套件的落地以及HiLink全屋智能相关商业的落地。

最后，在销售方面，华为也将引入全渠道的销售体系帮助HiLink合作伙伴销售智能产品，包括华为智选产品、华为HiLink生态产品以及拥有HUAWEI HiLink技术认证的更广泛的生态伙伴产品。

目前来说，华为正是通过上述这五个维度的努力，推动HUAWEI HiLink全屋智能解决方案落地。可以看到，华为是希望建成一个覆盖全屋智能从前装到后装到服务、运维的巨大平台。IoT时代，任何一家厂商都不可能包揽全部，平台战略是必然选择。华为的这个平台，就是希望破除阻碍全屋智能进一步发展的困难和障碍，带动市场合作伙伴们的共赢。

支浩表示：“开放，还需要内容。首先，华为HiLink通过给‘IoT开发使能三件套’伙伴广泛赋能；第二个是要合作，我们并不赚钱，我们是为我们的伙伴打广告，整合行业资源为消费者提供更好的全屋智慧体验，华为是行业的赋能者，而不是行业的掠夺者。”

最后，战略推进，新品先行，华为在23日的活动上还推出了两款HiLink生态的新产品，分别是力博得智能声波牙刷以及720全效空气净化器C400，它们都不是华为自己打造的产品，属于“1+8+N”中的“N”，但正是这些“N”，才是华为HiLink全屋智能生态能够成为“生态”的关键。

开放、连接，是HUAWEI HiLink全屋智能解决方案的主题词，也是HiLink生态的主题词，面对IoT时代，华为一直在尝试做“统一标准”。华为的全场景智慧化战略，以及“使能三件套”，也是在围绕“统一标准”在打造。而HiLink全屋智能解决方案，其实就是这些战略真正落地到实际应用的举措。

细数华为HiLink生态目前取得的成绩，100多个品类、600多个品牌、1000多个产品型号、1.5亿台IoT新品、超过5000万名用户……这个成绩有目共睹，如果能够以成熟的全屋智能解决方案供应商的姿态正式进入IoT时代，那么HUAWEI HiLink就真的是天高任翱翔了。