北京移动用户有福了：北京移动拟于年底实现五环内5G全覆盖

北京移动今日举行以“5G联盟我们在路上”为主题的第二届5G产业联盟大会。据介绍，目前北京移动已经完成约5000个5G基站的建设工作，力争早日实现五环内和郊区县城室外覆盖。

去年12月，首届5G产业联盟大会后，时隔10个月，北京移动召开第二届5G产业联盟大会，旨在回顾北京移动2019年在5G领域取得的成就，展示未来5G发展规划，同时诚邀业界合作伙伴加盟，进一步加快推进中国5G产业发展。

据介绍，目前北京移动已经完成约5000个5G基站的建设工作，力争早日实现五环内和郊区县城室外覆盖。在5G网络覆盖日趋完善的今天，5G应用开始崭露头角。北京移动副总经理李威在致辞中指出：5G垂直行业应用已经拉开宏图大幕，行业应用是5G真正大显身手的地方，也是5G的创新所在。北京移动公布了2019年在5G+行业应用上的进展：金融方面，北京移动携手中国建设银行打造了第一家5G+无人银行；交通方面，北京移动在北京房山建设了自动驾驶基地；在5G+医疗领域，本月19日，北京移动联手浙江移动和中国移动研究院，再次助力301医院远程指导金华市中心医院完成颅骨缺损修补手术；在环保领域，在北京水源地密云水库，北京移动通过5G无人船实现了水质监测、污染通量自动计算、现场数据采集以及海量检测结果的分析和实时回传等。

北京移动称，放眼未来，5G应用将是构建智慧社会的重要基础。北京移动将一如既往积极推动5G与各行业的深度融合和规模应用，与产业链共同打造能力互补、资源共享、合作共赢的生态体系。