丁磊回顾有道发展：找到好商业机会，摸索了近10年

网易有道今晚将正式登陆纽交所，丁磊、周枫分别在纽交所致辞。在致辞中，丁磊回顾了二人相识的过程，认识周枫因为他的一篇论文，“有一个凌晨在想邮件系统碰到很多垃圾邮件问题，想解决这个问题，就看到了周枫写的一篇论文，就这样通过邮件联系上了。”

为何取名有道，丁磊表示，网络中充斥着不择手段赚钱呢的商业渠道，只是现在手段更加高明，像现在的P2P这种，“我们的价值观叫君子爱财取之有道，所以起名叫有道。”

“有道的成长并不是一帆风顺的，”丁磊表示，“当时搜索碰到很多挑战和困难，中间做了一个小产品叫有道词典，他跟我将为什么跟金山词霸不一样，我也觉得很有意思，后来做着做着就坐称了有道云系列。”

“一直到最近的三年，我们发现中国的K12在线教育，是一个非常适合的商业机会，我们觉得是可以发力的机会。”丁磊感慨道，做企业是一件很不容易的事情，找到一个好的商业机会，有道摸索了近10年。

丁磊透露，自网易上市后他再也没来过纽约，“我没想过对上市自己是否是高光时刻，反而上市后遇到了很多挑战，纳斯达克股价下跌，网易一度跌到了一块钱以下，差点被纳斯达克退市。”

“作为CEO，不要去关注股价，核心是产品做好，用户满意。”丁磊建议，“上市之后，大家回去应该把它忘记，应该全身心投入技术，用创新改变用户体验。”

“我们希望中国互联网网上课程能改变中国青少年教育，让学习本身变得更加有效率更加有趣。我希望未来能坚持下去，充分通过技术创新做得更好。”丁磊说道。