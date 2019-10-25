坐标卢浮宫，HTC VIVE带你负距离接触史上首个VR蒙娜丽莎

这是一位24岁的女性，身材微胖，风韵犹存。每年有600万人，为了一睹这位女士的风采，来到巴黎卢浮宫，透过厚厚的防弹玻璃，远远的看上一眼。

她的眼睛很特别，当你站在左边注视她的眼睛，会发现她好像看着你，当你慢慢地你移动到中间，会发现她还在看着你，你走到右边，她好像也看着你。

这位女士叫做蒙娜丽莎，是意大利文艺复兴时期画家达芬奇笔下最著名的人物之一。也许你已经在卢浮宫那块79.4cm*53.4cm的杨木板上见过她，但是你有没有试着走进蒙娜丽莎的“绝对领域”，了解达芬奇的思想和创作的原意。

这一切都被高科技改变了。

2019年10月24日，“达芬奇艺术生涯回顾展”在巴黎卢浮宫开幕，这是为了纪念达芬奇逝世500周年而特地举办的展览，140件油画、素描、手稿、雕塑等艺术作品，复刻了达芬奇波澜壮阔的一生。

特展厅内展出了《蒙娜丽莎》的部分草稿，然而镇馆之宝《蒙娜丽莎》并未放在特展厅中，依然保留在原来的展厅。由于展览引入了现代化的VR技术，通过一个七分钟的VR沉浸式体验，让蒙娜丽莎动了起来，观众们得以近距离了解达芬奇的创作思路，并且与蒙娜丽莎互动。

现场体验视频：点击这里观看。

在“达芬奇艺术生涯回顾展”入口，十台HTC VIVE Cosmos整装待发，游客们需要排队才能够轮候欣赏到HTC VIVE Arts与卢浮宫联手打造的首个虚拟现实体验项目——《蒙娜丽莎：越界视野》。

在工作人员的指导下戴上HTC最新发布的VR头显VIVE Cosmos后，利用VIVE Cosmos的眼动追踪技术，双眼注视VR世界里的选项菜单“简体中文”，耳边立刻传来了中文讲解的声音，与此同时，画面进入到卢浮宫的大厅，蒙娜丽莎的画像前。

画像前簇拥着里三层外三层的人群。在真实的卢浮宫前，观众需要有序排队后，才能一睹蒙娜丽莎画像的真容，然后迅速离开画作前，以便让下一位观众欣赏。而在VR《蒙娜丽莎：越界视野》里，体验开始，人群消散，蒙娜丽莎唯一人独有。

油彩层次间透露着木头画板的纹理，画作四周的保护罩也逐步消失，可以看到这块杨木板上有一道12cm的裂痕，杨木板的背后还留有一颗修复用的“蝴蝶扣”。

沉浸式的旁白透过身份和服饰缓缓的介绍着蒙娜丽莎的生平。随后画板散去，跳出画框的蒙娜丽莎坐在面前，她转了转头，才看到她的侧面，原来她并不是披着头发，她的头发裹着黑纱，甚至还能不经意间摆出《施洗者约翰》一手指天的手势。

最后在蒙娜丽莎的指引下，坐上飞空艇，驶离荒芜之地。

视频2观看：点此链接。

这是一场图像、声音、互动相结合的体验。达芬奇的晕涂法利用多层油彩的薄涂，使人们几乎察觉不到画作中光影的变化，在不同的角度观察到蒙娜丽莎不同的口型。在VIVE VR里，体验者可以感受到朦胧的烟雾充满了空间，柔化了光线，一些容易被忽略的细节也在VR里被放大了。

在真实世界里，卢浮宫已经限制《蒙娜丽莎》的移动和展出，由于过多的搬运，油画变得相当脆弱，《蒙娜丽莎》的额头上出现了一道贯穿画板表面的裂痕。而在VR世界里，也叙述着在过去的500多年里，蒙娜丽莎受到光照和潮湿环境而发生的变化，这些都会被体验者记入脑海。

这是一个科技和艺术相结合的VR项目，由卢浮宫、HTC VIVE Arts及VR工作室Emissive合作推出。通过VR，体验者可以在更加私密的情境中去感受艺术作品的故事。

在艺术领域，今年HTC VIVE Arts在巴塞尔艺术展上首次在亚洲展出艺术家Laurie Anderson及黄心健联合创作的VR艺术作品《To the Moon》，在威尼斯双年展上推出法国当代知名艺术家Dominique Gonzalez-Foerster的首件VR艺术作品，与美国自然历史博物馆合作，首次开放多人互动VR体验。与卢浮宫合作的《蒙娜丽莎：越界视野》是最重量级的一个。

卢浮宫首个VR特展《蒙娜丽莎：越界视野》将从2019年10月24日持续到2020年2月24日。即便是这半年里没有机会来卢浮宫的游客，只要是在VIVEPORT内容平台，或者是包括手机在内的其它VR平台上都能够欣赏到这幅大作，以及所有馆藏的达芬奇作品和卢浮宫的永久收藏。

展览信息

列奥纳多·达芬奇回顾展

2019年10月24日-2020年2月24日

拿破仑厅（Hall Napoléon）

参观信息

开放时间：每天上午9:00至下午6:00（周二除外）；周三及周五延长至晚上9:45。周六和周日的夜间开放时间至9:45pm（仅展览）。

门票费用：17欧元（参观藏品与展览）