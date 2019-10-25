特斯拉Model 3的这枚摄像头，马斯克终于透露了它的用处

好似打了一场翻身仗，刚刚公布了Q3财报的特斯拉，扬眉吐气，重拾华尔街信心。只不过在经历过短暂的欣喜之后，特斯拉依然要面对现实，如何在下一季表现维稳甚至有所突破，可能还是件令马斯克“头秃”的事情。但其实抛开这些数字，车企最终还是得用产品说话，好的用户体验可能远比财报上那些冷冰冰的数字重要。

之前我们曾提到过特斯拉在Model 3车型上部署了一枚驾驶室摄像头，但Model 3用户手册上给出的说明是“该摄像头目前尚未激活，但随着软件更新换代，该摄像头将会用于Model 3的未来新功能中”。之前马斯克在多个场合表示不会在特斯拉车型上引入DMS驾驶员监控系统，因为他认为Autopilot系统足够强大，不需要额外建立对使用者的监控机制。除此之外，这枚摄像头最可能的应用在于共享出行中，对不同用户的识别验证和个性化体验的定制。

特斯拉Model 3用户手册对驾驶室摄像头的情况进行了说明|官方文件截图

如今，针对坊间的猜测和疑惑，马斯克倒是首次公开在Twitter上做出了回应。

这其实缘于特斯拉最新推送的V10.0软件版本，它新增了一项卡拉OK的功能。有位网友@TesLatino发问，“以后是不是可以利用这枚驾驶室摄像头录一些唱K的视频？大家都太喜欢用这个功能打发无聊的车上时间了。”对此，马斯克回应道，“Model 3的驾驶式摄像头尚未启用（本来是为robotaxi应用准备的），但你的想法听起来还挺不错的。”

特斯拉CEO马斯克在Twitter上回复了用户针对这枚驾驶室摄像头的询问| Twitter截图

听这意思，似乎马斯克也在考虑将这枚摄像头另作他用，比如让驾驶员或乘客通过V10的卡拉OK功能录制一些有意思的唱K视频。

其实在大家着急猜测的时候，特斯拉已经在思考能够让这枚驾驶室摄像头发挥作用的场景了。

今年早些时候，外媒Electrek曾报道称特斯拉在申请一项专利，专利名称叫做“基于车内成员身体部位空间位置的个性化系统和方法”。上报的官方文件对这项专利是如此描述的：“这套个性化系统，它提供先进、智能同时是自动的车内个性化定制系统，以实时或接近实时的运行方式，在车辆启动前或运行中，提供用户稳定、持续、增强的乘车舒适性以及娱乐体验。”

简而言之，特斯拉显然计划通过这枚摄像头首先进行用户识别，进而根据后台储存的信息为其自动调用各项功能的个性化设置。只不过马斯克在Twitter上还是讲得挺模糊的，即便是robotaxi也只是框定了一个大的范围，到底怎么用？到底用在哪里？依然是个悬而未决的问题。

除特斯拉外，绝大多数公司推出的驾驶辅助系统都带有驾驶员监控功能| Eyesight

很多行业人士认为L3级自动驾驶的实现离不开配套的驾驶员监控系统，因为你需要保证人和机器能在必要时实现顺畅安全的驾驶权接管。之前在MIT进行的一项实验中，工作人员还专门在测试的特斯拉车型中额外安装了一枚朝向驾驶员的摄像头，以便观察和监控人与Autopilot系统是如何进行互动的。而主导这项实验的MIT副教授Lex Fridman坚信，DMS是实现更高级自动驾驶功能必须要有的防控机制。

但马斯克对Autopilot很执拗，始终认为它功能足够强大，并不需要DMS的加持。之后两人也曾在一档博客节目中聊到了这个话题，但最终也没有形成共识。的确在车内装一枚朝向整个座舱的摄像头会涉及到隐私问题，但采取这种策略的主机厂都表示，采集的音视频数据会保存在安全的服务器中，并不会被第三方在未经授权的情况下使用。