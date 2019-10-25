华为多屏协同官方详细解答：仅支持麒麟980及以上机型

IT之家10月25日消息 近期，华为升级了多屏协同功能，华为MateBook系列和华为手机支持多屏协同功能。

官方介绍称，多屏协同功能基于EMU10.0的分布式技术，实现跨系统、跨设备协同。将手机和MateBook连接之后，可以实现资源快速共享，协同操作，让办公更高效。手机和MateBook可以通过碰一碰、靠近自动发现和扫一扫三种方式连接。

两个设备连接后，可以实现MateBook和手机双系统同屏显示；MateBook和手机设备硬件共享：PC键鼠操作手机，扬声器播放手机语音，手机赋予PC通信网络等；MateBook也可以畅玩手机应用；跨设备共享剪切板；拖拽互传文件等功能。

华为多屏协同操作支持在以下设备运行：

手机端，Mate30系列首发，后续P30系列、Mate20系列、荣耀V20、荣耀20、荣耀20 Pro、荣耀Magic2等机型升级EMUI10后支持。

PC端，MateBook X Pro 2019/MateBook 13/MateBook 14（电脑管家需要升级到10.x版本）首发。MateBook X/MateBook X Pro/MagicBook 2019/MagicBook Pro等机型也将陆续升级支持。

目前一碰传只能在华为设备上使用。多屏协同仅在麒麟980及以上机型体验良好，不再支持麒麟970机型。