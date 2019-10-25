小马智行牵手现代，全球首推加州自动驾驶共享打车服务

10月25日，小马智行（Pony.ai）宣布与现代汽车集团合作，在美国加利福尼亚州推出自动驾驶出行服务BotRide。BotRide不仅是加州首个面向普通公众的Robotaxi常态化服务，而且通过智能拼车调配，实现共享出行。



BotRide使用的车型：搭载小马智行L4级自动驾驶系统的现代Kona电动SUV

在经过了一段时间的内测和试运营后，双方决定从11月4日起，正式对加州尔湾（Irvine）市的数百名居民开放BotRide服务，包括当地的大学生。目前，BotRide的运营已覆盖尔湾人口密集的核心区，包括大学、居民区、商业区和机构驻地等出行需求大的区域。

拥有「第二硅谷」之称的加州尔湾市

通过BotRide的同名版App（由Via开发），乘客可以用手机叫到自动驾驶的现代Kona电动SUV，并根据App的指引，到达最近的上车点。乘客上车后，通过扫码自动完成身份验证，即可开始享受自动驾驶旅程。目前，用户可以通过iOS和安卓系统下载到该App，以最安全、最高效、最便捷的方式实现出行。

乘客使用BotRide服务

通过小马智行的L4级自动驾驶技术，这些车辆可以轻松应对各种复杂的交通路段和早晚高峰期，在尔湾的城区公开道路上，精准地识别周围车辆和人流，预判其他交通参与者的行为，并精准地规划自身的行驶路径。

自创立伊始，小马智行一直致力于用科技的力量变革未来交通，为人们带来更安全、更可靠、更便捷的出行方式和生活。2018年12月，小马智行落地中国首个城区公开道路Robotaxi项目PonyPilot，实践常态化自动驾驶移动出行服务。2019年6月，小马智行获得加州Robotaxi运营许可，获准在全加州的公开道路面向所有公众提供服务。