时隔19年丁磊再敲钟！网易有道正式登陆纽交所

网易首家独立上市公司网易有道即将在北京时间10月25日晚21:30,于纽约证券交易所正式挂牌上市,股票交易代码为“DAO”,发行价为每股美国存托股(ADS)17美元。

截至发稿,有道股价为13.75美元,较发行价17美元大跌19.12%,市值约为15亿美元。

值得一提的是,这也是丁磊时隔19年再次敲钟。

丁磊在致辞中提到:“我们的价值观叫君子爱财取之有道,所以起名叫有道。”丁磊还表示,“中国的教育模式,一定会对全世界在线教育模式产生巨大的影响,三四年后,全世界许多国家,尤其是发展中国家会学习在线教育模式,而且手段和形势会更加多样化,不局限于手机,电脑,VR等,上课模式更加高效,更加多样性。”

此外,有道CEO周枫在纽约时间清晨发出全员信,回顾了有道十几年一路走来的心路历程,有道坚持的文化和使命,并用三点“无论如何”表达了对员工的期待。他表示:无论如何,继续盯住用户做好的产品和服务;把眼光放长期;不管怎样,保护好我们创造价值的能力。

值得一提的是,网易创始人丁磊持股30.1%,有道CEO周枫持股20.6%。据了解,丁磊在此次有意参与认购2000万美元,有道此次IPO融资规模超过2亿美元。

天眼查信息显示,北京网易有道计算机系统有限公司正式成立于2007年9月,是一家以技术驱动产品的教育科技公司。有道亦是继网易云音乐、网易味央之后,网易公司第三家独立融资的品牌。2018年4月,有道宣布完成首次战略融资,暂未透露融资额,由慕华投资领投,君联资本参投,投后估值达11亿美元,跻身中国互联网独角兽俱乐部。

目前,有道主要包括四部分业务:以有道精品课为核心的K12直播课程;包括词典、少儿词典、卡搭编程等在内的学习类的工具产品;包括翻译王、词典笔、智能笔等在内的智能硬件;以及包括神经网络翻译、语音识别等在内的AI基础设施。

有道招股书显示,2019年上半年其注册用户121万,付费用户33.8万,转化率2.8%,平均MAU总数为1.05亿。其中有道精品课2019上半年注册用户121万,付费用户33.8万,转化率2.8%;K12付费用户10.5万,同比增长80.8%。

2018年全年有道注册用户214万,付费用户64.3万,转化率3%,平均MAU总数为9640万。其中K12付费用户12.6万,同比增长34.8%.值得注意的是,双师直播最大的班有6000名学生参加,整体退费率为3.5%。

而营收方面,有道2019年上半年总营收5.48亿元,同比增长67.67%,净亏损1.68亿元。其中,在线课程收入由1.6亿元增长至2.3亿元,同比增长54.3%。

2018年全年总营收7.3亿元,净亏损2.093亿元。其中,课程收入为4亿人民币,广告方面的收入为3亿元,剩余部分则来自智能硬件。

以下为周枫全员信全文:

“新学期”开始致有道全体同事的一封信

各位有道的同事们,

今天有道即将在纽交所挂牌上市,要以更加透明的方式面对市场检验。在过去几个月路演当中,我在跟投资人分析师开会时,经常会被问到的一个问题是:有道对于教育的理解和其他公司有何区别?

我的答案是,我们要做的其实是一家完全不一样的教育科技公司。我们非常笃信技术的力量可以在这个领域做些改变,但我们却不是盲目的唯技术论者,一切技术的使用都要以人的需求为原点去看。因此,我们不会拘泥于产品的形式是软件还是硬件,到底是免费还是付费,到底需要多大规模的投资。我们存在的目的,就是为了empower我们的用户,归根结底,使得他们的学习更加轻松一些高效一些,从而成为他们实现自我的助推力。

从公司创始到现在,不断创新、不断扩展我们解决的问题的边界,已经融入到我们的血液。这一步步坚持创新的过程中,我们做了非常多好用且对用户有价值的互联网学习工具,有道词典、有道翻译官、有道云笔记、翻译王、词典笔……

其实学习这件事听起来不是一件太性感的事情,但是比较幸运的是,我和我们的团队都非常喜欢自己做的事情。这可能也是一个非常重要的做事的心法,就是你是不是发自内心地热爱自己当下做的事情。我早年在伯克利读书本来一心想要去高校教书,我当时就觉得自己的未来就应该从讲师到助理教授、再到副教授最后拿到终身教职。虽然最后阴差阳错没有成为老师,但绕了个圈发现还是回到当初自己想做的事情,只不过今天我们做的事情可能会影响的是有着更迫切需求的潜在数量巨大的人群。

我们在互联网浪潮中开始创业,100%以用户为中心是我们的信条,这十三年来从来都没有变过。值得庆幸的是,学习这个领域也足够的广阔和重要,使得我们可以不断接受新的挑战。一路走来,我们用自己的产品几乎见证了中国年轻人不断学习迭代的过程,有道词典把中国年轻人语言学习带入了互联网时代,我们的词典笔把学生查词认字这件事又推进到了智能硬件时代。

有幸在这样一场时代变迁中,用互联网技术的力量为时代的进步做了一点事,这其中有中国互联网产业蓬勃发展的时代因素,也有每一位有道人的努力,是你们的勤奋和创造力造就了今天的有道。拥有善于思考、勇于创新的员工是网易有道最大的财富。

今天起,有道成为了一家公众的公司,这意味着我们会变得更加公开透明,同时这意味着我们承担的责任更多,面临的挑战和外界的拷问也会更多。那我们要怎么去看这件事情呢?我想这也许会要求我和每一位有道的同学都要有一颗更大的坚守的恒心,在我看来也许变化的少,坚守不变的更多:

无论如何,继续盯住用户做好的产品和服务

有道的诞生,就是希望能够用互联网和技术为用户连续创造价值。我们开发了有道词典、有道云笔记、有道翻译官等一系列深受用户喜爱的产品。这些经受住市场考验的产品,是我们秉承着网易一贯的工匠之心打磨出来的产品。未来,我们依旧要精益求精,用心回应用户的需求,去创造更多、更好的学习产品和服务,让高效学习这件事情因我们的存在真真正正成为现实。

把眼光放长期

有道2006年正式成立,创业13年,绝对不算是一个快公司。但这都不要紧,纳斯达克交易所有一句名言,【Any company can be listed, but time will tell the tale】。只要申请的公司秉持诚信原则,挂牌上市是迟早的事,但时间才会决定一切。上市一定不是一家公司的巅峰时刻,它不过是比较成熟的融资渠道之一。我们也不会因为资本市场的短期波动而做决定,有道的决策仍然会着眼于长期,通过践行有道使命,为用户提供有价值的产品和服务,我相信这也将为长期与有道共同奋斗的伙伴们创造最大价值。

不管怎样,保护好我们创造价值的能力

无论是个人还是公司,保有创造价值的能力是立身的根本。在当下这个过于喧嚣的年代,个人也好公司也好,如果内心缺少了明确的方向做秤砣都容易感到无措和迷失。那么,请我们要时刻记得,在任何时候我们都要保护好自己创造价值的能力,因为这样会带你走出困惑。

今天也只是一个新学期的开学仪式,还有很多未知需要我们去探索和尝试,希望每一个人都能在此挖掘潜能、收获成就,有道,也将因为你们的智慧和努力,成长为一家能够为社会贡献更大价值的企业。

新学期开始,我们一起加油!

周枫

于纽约清晨