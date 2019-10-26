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网易有道首日破发：收盘较发行价下跌26%

2019-10-26 6:32:31来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间10月26日凌晨消息，网易有道周五正式登陆纽交所，股票代码“DAO”，开盘价13.75美元，较发行价17美元下跌19%，截止收盘，网易有道股价下跌26.47%报12.5美元，按收盘价计算，市值达14亿美元。

北京时间10月1日凌晨，网易有道向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO招股书。摩根斯坦利、瑞士信贷、花旗、中金、汇丰担任此次公开招股联席承销商，享有总计84万股ADS的超额配售权。

更新版招股书显示，网易有道计划在此次IPO中发行560万股ADS股份，,以17美元/存托证券的定价计算，公开募资规模9520万美元，有道市值可达到19亿美元。

在此次发行的同时，网易有道将同步进行私募配售，网易最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。网易有道此次IPO总计融资规模为2.202亿美元。

招股书显示，今年上半年有道营收5.49亿元人民币，去年同期为3.28亿元人民币，同比增长67.67%，今年上半年，有道净亏损1.68亿元，去年同期净亏损为8275.1万元人民币，净亏损同比扩大102.89%。

2018上半年，以在线课程为代表的智能学习业务成为有道第一大营收来源。招股书显示，2019上半年，智能学习业务收入3.1亿元，同比增长58.1%，占总营收的57.4%；在线广告收入为2.3亿，同比增长82.5%。

本次IPO完成前，丁磊实益持有29,751,158股普通股，持股比例为30.1%；周枫实益持有20,341,200股普通股，持股比例为20.6%；吴迎晖实益持有1,840,000股普通股，持股比例为1.9%。

机构股东方面，网易公司实益持有65,387,160股普通股，持股比例为66.2%；网易有道CEO周枫全资拥有的开曼群岛Peng Ke Holdings Inc。实益持有20,341,200股普通股，持股比例为20.6%。

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关键词：有道

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