诺基亚CEO谈第三季度财报：业绩表现良好，预计第四季度将增长强劲

诺基亚发布了第三季度财报。财报显示，诺基亚第三季度业绩优异，自由现金流呈正向；销售全面增长；运营利润率稳健；诺基亚企业、诺基亚软件和IP路由三个部门表现强劲；2019年成本节约计划也取得了良好进展。截至目前，诺基亚已携手多家客户，包括美国的Sprint、Verizon、AT&T和T-Mobile，意大利的Vodafone，沙特阿拉伯的Zain，以及韩国的SKT、KT和LGU+，推出了15个5G商用网络。

以国际财报准则计算，2019年第三季度净销售额为57亿欧元，2018年第三季度净销售额为55亿欧元。以固定汇率计算，第三季度净销售额同比增长1%。诺基亚本季度营收表现强劲，得益于持续上扬的行业需求和极具竞争力的端到端解决方案，在集团6大地区中有4个实现增长，而且每一类客户都实现了增长。

以非国际财报准则（non-IFRS）计算摊薄后，2019年三季度每股收益（EPS）为0.05欧元，2018年第三季度为0.06欧元。EPS的下降，主要是由于诺基亚通信毛利润减少，且金融收入及支出呈净负浮动。得益于诺基亚软件较高的毛利润增长，以及诺基亚成本节约计划（大大降低了诺基亚通信、诺基亚软件和诺基亚科技三个部门的运营费用）的实施，EPS下降得到部分冲抵。

以国际财报准则计算摊薄后，2019年第三季度每股收益（EPS）为0.01欧元，2018年第三季度为-0.02欧元，主要得益于诺基亚成本节约计划的实施和固定收益计划修正所带来的收益，但部分增长被较高的所得税所冲抵。

2019年第三季度净现金及当前金融投资连续下降，减少了约1.6亿欧元。本季度诺基亚的经营活动产生了正向净现金流，投资和融资活动（包括支付季度股息）的现金支出得到部分冲抵。

由于存在盈利压力，且需要在5G与数字化方面增加投资，诺基亚下调了2019年和2020年的全年增长目标。

诺基亚总裁、首席执行官苏立（Rajeev Suri）表示：我们的多项业务业绩表现良好，预计第四季度将增长强劲，运营利润率保持稳健，净现金流有望增长约12亿欧元。但与此同时，我们之前指出的一些与5G初始阶段相关的风险已开始形成，产品综合因素、第一代5G产品成本高、早期5G交易面临价格压力以及北美运营商并购事态尚存在不确定性等多种因素都影响了第三季度的毛利率。

诺基亚预计将在明年逐步缓解这些问题。为此，诺基亚将加大5G投资，以加速执行产品路线图和降低产品成本，并在内部运营数字化上加大投入，以提高整体生产力。诺基亚还将继续投资发展快速、业绩良好的企业和软件业务。鉴于以上多项投资和正在形成的风险，诺基亚将调整2019年和2020年的全年增长目标；2021年的业绩表现相较2020年预计将有所改善。

“我相信我们的战略是正确的。我们将继续专注于和运营商发展高性能端到端网络；推动企业增长；加强软件业务；并将授权业务扩展到物联网和消费电子产品领域。”苏立称。

“展望未来，我相信，诺基亚具备多项独特的优势。我们拥有强大的端到端解决方案，使我们能够从所有网络领域的5G投资中获益。我们的产品具有领先性，已被证明能够帮助我们提升价值并确保现金流。我们已经成功实现了企业和软件的多元化发展。我们拥有规模庞大的专利授权业务，能够实现可持续发展并创造现金流，同时，我们有机会进入新的增长领域。此外，我们将积极把握数字化和自动化带来的良机，以进一步降低运营成本。”

凭借这些优势，诺基亚相信有能力为股东创造价值，并实现长期运营利润目标。