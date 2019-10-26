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韩媒：未来苹果iPhone有望采用低功耗LTPO显示屏

2019-10-26 6:58:28来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月26日消息 据韩国网站The Elec称，苹果计划将Apple Watch Series 5上使用的名为LTPO的低功耗背板技术用于未来的iPhone，该背板可以单独打开和关闭显示屏上的各个像素。

该报道称：同时，苹果公司正在将LTPO面板更广泛地应用于其iPhone。这意味着它需要寻找与三星显示器合作的方法，三星显示器在技术实力和中小型OLED领域的生产能力方面都拥有很高的地位。

LTPO全称是Low Temperature Polycrystalline Oxide，即低温多晶氧化物。与苹果目前使用的背板技术LTPS（低温多晶硅）相比，其功耗降低了15%，这自然有助于延长未来iPhone的电池续航。

Apple Watch Series 4和Series 5已经具有LTPO显示屏。苹果公司的网站表示，LTPO具有重新设计的像素架构，当手表处于非活动状态时，屏幕刷新率可以从60Hz降低到1Hz的功耗。新的低功耗驱动器，超高效的电源管理和新的环境光传感器可以一起工作，从而使显示器可以始终保持开启状态，并且电池续航时间长达18小时。

苹果向OLED的过渡始于2015年的初代Apple Watch，随后2017年的iPhone X采用了OLED屏幕，因此，LTPO也从Apple Watch扩展到iPhone并不奇怪。

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关键词：iPhone

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