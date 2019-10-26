微软泄漏Windows 10X大量细节，支持传统笔记本形态

IT之家10月26日消息 微软不小心放出了其即将推出的Windows 10X操作系统的内部设计文档（目前已删除），该文档提供了有关Microsoft Windows 10X计划的更多详细信息。微软Windows 10X最初作为该公司新的Surface Neo双屏笔记本的操作系统，但它也将在类似的双屏设备和传统设备上运行。

到目前为止，微软尚未正式确认Windows 10X是否能在其它可折叠和双屏设备上使用，该系统对“开始”菜单和任务栏进行了调整，但文档显示，微软有计划将这些更改带入传统的翻盖式笔记本电脑中。该文件解释说：“对于翻盖和可折叠产品，任务栏将有相同的基本模型，带有一系列的‘杠杆（levers）’，可以将其拉出以在不同设备中创建一些替代方案。”

在Windows 10X中，微软将“开始”菜单称为启动器，更加着重于本地搜索：“该搜索与Web结果、可用应用程序和设备上的特定文件无缝集成”。“推荐的内容会根据您最常用和最近使用的应用程序，文件和网站进行动态更新。”

Windows 10X还将改善Windows Hello面部识别身份验证体验。“屏幕打开后，您立即进入身份验证状态；与Windows 10不同，在Windows 10中，您首先需要在身份验证之前解开锁帘，”Windows 10X文档透露。“在唤醒设备后，Windows Hello Face会立即识别用户，并将立即转换到其桌面。”

微软在泄露的文档中还提到了“现代文件资源管理器”。该公司长期以来一直在开发传统文件管理器的更现代的UWP版本，现在看来它将最终在Windows 10X中首次亮相。很可能会针对触摸屏优化，并且可以简化对Office 365，OneDrive和其他云服务中存储的文档的访问。

微软还简化了Windows 10X中的操作中心（通知中心）和快速设置。这样可以更快地访问关键设置，并优先显示重要的设置（例如电池寿命）。Windows 10X还将在此处支持自定义，但是Wi-Fi，手机数据，蓝牙，飞行模式，旋转锁定和投影都是默认的快速设置。

在Office方面，微软似乎优先考虑在Windows 10X上使用Office的传统Win32版本和Office.com的PWA Web版本。微软确实有其Office Mobile应用程序的UWP版本，但该公司在去年暂停了这些应用程序的开发。

Windows 10X将搭载于Surface Neo上在2020假期上市。