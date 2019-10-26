小马智行现代在加州推自动驾驶出租车：居民免费乘坐

拿起手机打个车，来的是辆无人车。加州尔湾(Irving)居民即将享受到这一未来的出行服务，而且还是免费乘坐。不是来自谷歌Waymo，而是来自小马智行。

小马智行和现代汽车合作推出自动驾驶出租车队

总部位于广州和硅谷的自动驾驶创业公司小马智行今日和韩国汽车巨头现代汽车联合宣布，下月初将在加州南部城市尔湾合作推出自动驾驶出租车服务BotRide。这支车队将由韩国现代的电动SUV车型Kona组成，搭载小马智行的L4级自动驾驶系统和定制化打车应用。双方将首批投放10辆自动驾驶出租车，未来会继续增加车辆数量。

这一合作对各方都是多赢，双方已经就此进行了长达数月的内测和试运营。对小马智行而言，这一服务有助于进一步增加他们在自动驾驶打车服务的经验，更多了解用户在自动驾驶出行方面的需求，持续优化乘坐体验；对现代汽车而言，此次合作能够有效实践他们的移动出行技术，为后续提供更多便携出行服务打好基础；而尔湾居民则可以免费享受这一自动驾驶出租服务的，只是需要事先注册。相关运营成本则由小马智行和现代汽车共同承担。

尔湾是南加州最为繁华的城市之一，也是诸多高科技公司，尤其是生物科技公司聚集的地区。尔湾人口约为30万，其中三成以上都是亚裔，更是近年来中国移民首选的安居城市。良好的城市规划、简单的人口结构、安全的治安环境、优质的教学质量，是尔湾吸引外来移民的主要优势。

BotRide项目将在尔湾诸多人口密集区域，包括居民区、商业区和办公区设立接驳点。尔湾当地居民通过注册之后，下载BotRide定制化打车应用，通过手机就可以叫到现代Kona电动SUV车，上车通过扫码来验证身份。系统将为乘客指定最近的上下车接驳点，以最快最高效的方式完成出行。

借助小马智行的L4自动驾驶技术和软硬件集成系统，BotRide可以在尔湾的城区公开道路，精准识别周围车辆位置和速度，安全高效处理行人横穿马路等场景，准确监控和预测其他车辆和行人的行为，从而规划出对应的行车路线。L4级自动驾驶通常定义是在设计适用的场景路况下实现全自动驾驶。不过，为了确保绝对安全，BotRide的车辆依然会配备安全员，以便紧急情况采取措施。

自动驾驶出租车队这项服务，谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶创业公司Waymo已经试水了很久。从2016年开始，Waymo就已经在亚利桑那州凤凰城推出了无人驾驶出租车的试点服务；并在去年12月正式推出Waymo One打车应用。本月早些时候，Waymo更是宣布即将推出取消安全员的纯无人出租车。

小马智行两位创始人彭军(左)和楼天城(右)

小马智行创办于2016年12月，两名联合创始人彭军和楼天城都先后效力过谷歌和百度。彭军是百度无人车团队的首席架构师，屈指可数的T11级技术员工；而外号“教主”的楼天城先后效力过谷歌和百度无人车项目，是百度最年轻的T10级技术员工，又称“中国编程第一人”。计算机领域最高奖图灵奖唯一华人得主、全球知名计算机科学家姚期智则出任了小马智行的首席顾问。

创办6个月后，小马智行就拿到了加州自动驾驶上路测试牌照，是业内最快完成无人车样本并路测的无人车公司。美国加州车辆管理局DMV公布的2018年度加州自动驾驶车辆接管报告，小马智行在28家自动驾驶公司中排在第五位，仅次于Waymo、通用汽车、Zoox和Nuro，但在中国自动驾驶公司中排名第一，百度排名第七位。

和Waymo一样，小马智行也选择出租车队作为自动驾驶车队的商业化切入点。但与Waymo自己打造整车不同，小马智行已经和丰田、现代和广汽等国际国内主流车企建立合作，共同打造自动驾驶车辆。截止今年4月，小马智行已经先后获得红杉资本、IDG等风投机构累计3亿美元的投资，估值达到17亿美元。

2018年2月，小马智行无人车队正式在广州南沙上路。同年12月，小马智行在中国广州推出PonyPilot公开道路自动驾驶移动出行项目，成为在中国第一家落地常态化Robotaxi服务的公司。今年6月，小马智行获得了加州Robotaxi运营许可，获准在全加州公开道路上面向所有公众提供服务，这也为小马智行和现代汽车的合作奠定了基础。