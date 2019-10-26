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特斯拉上海工厂装配有大量美的库卡机器人

2019-10-26 11:51:52来源：TechWeb作者：辣椒客责编：远洋评论：

10月26日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在三季度的财报中披露，其位于上海的超级工厂已经开始试产，公布的照片显示，工厂内的生产线上装配有大量美的旗下库卡公司的机器人。

特斯拉上海超级工厂（图片来源特斯拉财报）

特斯拉三季度的财报是在当地时间周四发布的，这一次的财报较以往有了较大的变化，不仅公布了三季度的营收等各项数据及电动汽车的产量、交付量状况，还特别介绍了上海超级工厂的状况。

特斯拉在财报中表示，上海超级工厂Model 3的试产已经开始，虽然未公布具体的试产日期，但其表示是先于计划的时间试产。

特斯拉在财报中公布了9张上海超级工厂的照片，包括冲压车间、车身加工车间、喷漆车间、总装车间、外观及工厂破土动工和准备生产的状况。

值得注意的是，特斯拉所公布的车身加工车间生产线上，装配有大量的库卡机器人公司的工业机器人，这些机器人正在对车身进行加工，机器人也是库卡标志性颜色。

特斯拉上海超级工厂车身生产线上的库卡机器人（图片来源特斯拉财报）

库卡原是德国的一家工业机器人公司，目前是国内家电厂商美的集团控股的公司，美的在2016年的5月份向库卡发出收购要约，提议以每股115欧元收购库卡公司的股份，最终接受收购要约的股份，占到了库卡已发行股份的81%，收购交易在2017年的1月份正式完成，美的花费了37亿欧元（当时折合人民币约292亿元）。加上美的此前已经持有的库卡公司股份，收购交易完成后美的共持有库卡公司94.55%股份。

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关键词：特斯拉

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