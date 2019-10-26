OpenJS基金会推出Node.js证书，JS开发者可以“考证”了

OpenJS基金会近日在其官方博客公布了最新启动的专业认证计划。据介绍，此项认证计划重点关注Node.js开发者在专业环境中构建Node.js应用和服务所需的关键技能。开发者通过认证后，可获得由OpenJS基金会颁发和认证的证书，证书有效期为三年，其中包括PDF证书和数字徽章，到期后可重新认证。

正如上面提到的，此项认证主要是考查开发者构建Node.js 应用和服务所需的关键技能，所以OpenJS基金会也推出了两个证书来对这两种技能进行认证，这两个证书分别为OpenJS Node.js应用开发者证书和OpenJS Node.js服务开发者证书。

据官方介绍，OpenJS Node.js应用开发者(JSNAD)证书非常适合具有至少两年 Node.js使用经验的开发者。点此了解详情

OpenJS Node.js服务开发者(JSNSD)证书则更适合具有使用Node.js创建RESTful服务器以及服务的经验。点此了解详情

另外，两项考试的时长都为两个小时，开发者通过基于浏览器的终端进行考试，如果有需要，每项考试都支持自动免费重考。考试现场会有监督员进行监督，并以英文的方式在线进行。

OpenJS基金会执行董事Robin Ginn表示：“OpenJS Node.js专业认证计划旨在帮助开发者展示其在现实环境中的Node.js水平，并为他们提供将这些技术引入各自组织的知识。认证考试不仅仅是一种与供应商无关的考查方式，它还提供了一个由Node.js社区的专业从业者开发的框架，此框架还为经验丰富的开发者阐述清楚关于Node.js的各种技能。”

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