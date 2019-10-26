OpenJS基金会推出Node.js证书，JS开发者可以“考证”了

OpenJS基金会近日在其官方博客公布了最新启动的专业认证计划。据介绍，此项认证计划重点关注Node.js开发者在专业环境中构建Node.js应用和服务所需的关键技能。开发者通过认证后，可获得由OpenJS基金会颁发和认证的证书，证书有效期为三年，其中包括PDF证书和数字徽章，到期后可重新认证。
正如上面提到的，此项认证主要是考查开发者构建Node.js 应用和服务所需的关键技能，所以OpenJS基金会也推出了两个证书来对这两种技能进行认证，这两个证书分别为OpenJS Node.js应用开发者证书和OpenJS Node.js服务开发者证书。
据官方介绍，OpenJS Node.js应用开发者(JSNAD)证书非常适合具有至少两年 Node.js使用经验的开发者。点此了解详情
OpenJS Node.js服务开发者(JSNSD)证书则更适合具有使用Node.js创建RESTful服务器以及服务的经验。点此了解详情
另外，两项考试的时长都为两个小时，开发者通过基于浏览器的终端进行考试，如果有需要，每项考试都支持自动免费重考。考试现场会有监督员进行监督，并以英文的方式在线进行。
OpenJS基金会执行董事Robin Ginn表示：“OpenJS Node.js专业认证计划旨在帮助开发者展示其在现实环境中的Node.js水平，并为他们提供将这些技术引入各自组织的知识。认证考试不仅仅是一种与供应商无关的考查方式，它还提供了一个由Node.js社区的专业从业者开发的框架，此框架还为经验丰富的开发者阐述清楚关于Node.js的各种技能。”
关于OpenJS基金会
OpenJS基金会的使命是通过提供一个中立的组织来托管项目并协作资助有益于整个生态系统的活动，从而促进JavaScript和Web生态系统的健康发展。
OpenJS基金会由32个开源JavaScript项目组成，其中包括Appium，Dojo，jQuery，Node.js和Webpack，并得到30个企业和最终用户成员的支持，其中包括GoDaddy，Google，IBM，Intel，Joyent和Microsoft。这些成员清楚地认识到JavaScript生态系统所具备的相互联系的性质，以及为代表重要共享价值的项目提供中心位置的重要性。