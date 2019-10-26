短暂失去“世界首富”头衔，贝索斯重新登顶

据外媒报道，亚马逊在美国当地时间周四公布2019年第三季度令人失望的财报后，该公司股价暴跌，连累其首席执行官杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)短暂地失去了“世界首富”头衔。但在周五收盘后，亚马逊股价有所反弹，使得贝索斯重新回归榜首位置。

美国当地时间10月24日，亚马逊公布了第三季度财报，显示利润同比下滑且不及分析师预期，该股在盘后交易中暴跌7%，截至美国东部时间晚上8点，贝索斯的财富（主要是所持亚马逊近12%股份）降至1039亿美元，这让微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）成为“世界首富”。在贝索斯2018年登顶之前，盖茨曾保持这一头衔长达24年。

但到了美国当地时间周五，虽然亚马逊股价与周四收盘价相比依然有所下跌，但跌幅并不像周四盘后交易那样剧烈。亚马逊股价周五仅下跌1%，每股为1760.78美元，这使得贝索斯的净资产达到1099亿美元，并重新位居榜首。盖茨的财富为1058亿美元，仅比贝索斯少41亿美元，位列第二。

当然，贝索斯净资产下降并不完全是由于亚马逊股票下跌所致。作为离婚协议的一部分，贝索斯将其持有的1/4亚马逊股份转让给了前妻麦肯齐·贝索斯(MacKenzie Bezos)。麦肯齐的净资产为327亿美元，这让她跻身世界前20大富豪之列。

不过，贝索斯可能会再次失去这个头衔，因为亚马逊继续在基础设施上投入巨资，以支持其当日达送货项目。贝索斯希望这项服务将成为所有亚马逊Prime会员的标准。

亚马逊在7月份的第二季度财报电话会议上称，该公司在推广当日达服务上花费了超过8亿美元。虽然亚马逊没有透露第三季度在这方面的支出，但其第三季度净利润下滑了26%。该公司还表示，计划在第四季度再支出15亿美元，用于扩大递送项目。

贝索斯的财富在很大程度上依赖于其所创办公司取得的业绩，而盖茨对微软股票的依赖要小得多。盖茨于2014年辞去微软董事长一职，多年来实现了资产多元化。盖茨拥有微软1%左右的股份，多年来始终投资于股票和其他资产。

盖茨1987年首次登上福布斯亿万富翁排行榜，当时其净资产为12.5亿美元。贝索斯首次进入福布斯美国富豪榜是在1998年，也就是亚马逊上市一年后，他当时的净资产为16亿美元。