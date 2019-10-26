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男子涉150万美元Apple Pay欺诈消费，被判入狱四年

2019-10-26 14:56:34来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月26日消息 据外媒appleinsider报道，一名美国地方法官已判处一名30岁的迈阿密男子在联邦监狱服刑四年以上，罪名是利用Apple Pay通过受害者的信用卡进行了超过150万美元的购买交易。

根据美国检察官办公室周五发表的一份声明，丹尼尔·巴特勒和三个同伙获得了至少477个信用卡帐户，随后将它们与iPhone上的Apple Pay绑定并消费。

佛罗里达中区地方法院在2018年的另一份起诉书指出，同谋Max Johnny Wesley设法将自己变身为合法持卡人，然后利用问题账户在Apple Pay中配置每张受害人的卡片。

从2015年开始，巴特勒（Butler）和该小组的其他成员开始通过Apple Pay进行消费，从而避免了向零售人员出示实物卡进行检查的需要，他们是否实施在线购物尚不清楚。

根据公告，该团伙总共进行了超过150万美元的欺诈性消费。公告称，该团伙共涉及超过150万美元的欺诈消费。最终，美地方法院法官Brian J. Davis因串谋实施电汇欺诈和身份盗窃，而判处Daniel Butler 54个月监禁。2018年12月，Max Johnny Wesley被判在联邦监狱执行四年有期徒刑。同涉案的Rachel Bishop和Laurent Pierre Louis亦将在今年12月接受法律的制裁。

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关键词：Apple Pay

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