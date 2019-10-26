NASA计划2022年向月球发射寻水机器人探测车

10月26日消息，据国外媒体报道，美国宇航局（NASA）当地时间周五表示，它将于2022年向月球发射一台高尔夫球车大小的机器人探测车，寻找月球地表下的水资源存储。这一努力目的在于，在实施人类于2024年重返月球计划之前，对月球上重要的水冰资源进行评估，以便可能将其用于宇航员的饮用和制造火箭的燃料。

这台叫VIPER的机器人月球探测车，将在布满灰尘的月球表面行驶数公里，仔细寻找月球地表下的水冰资源。几个月以来，NASA官员吉姆?布里登斯丁（Jim? Bridenstine）一直声称，月球地表下隐藏有多达“数以亿吨的水冰”，这可能有助于把月球变成人类探测火星的起点。

“VIPER将评估水冰资源所在的位置。我们将能够了解水冰资源的特征，并最终进行钻探。”布里登斯丁当地时间周五在华盛顿举行的国际宇航大会上表示，“为什么这很重要？因为水冰资源代表的是生命的维持。”

VIPER，是“挥发物调查极地探测车”(VIPER，Volatiles Investigation Polar Exploration Rover)的简称。

预计该月球车将于2022年12月抵达月球南极地区，携带的四台仪器将对月球土壤进行采样，分析其中的氢和氧情况。氢和氧是水的基本组成部分，可以被分离和合成，从而为计划中的人类登录月球的商用运载火箭提供燃料。

NASA在宣布这一计划时表示，VIPER机器人月球探测车还在NASA位于加州的艾姆斯研究中心开发之中，它到达月球后将记录“大约100天的数据，这些数据将被用来为第一张月球水资源地图提供依据。”

NASA在宣布这一计划时表示，VIPER机器人月球探测车还在NASA位于加州的艾姆斯研究中心开发之中，它到达月球后将记录“大约100天的数据，这些数据将被用来为第一张月球水资源地图提供依据。”

NASA正在启动其2024年“月亮女神号”(Artemis)载人探月计划，加速推进将人类送回月球的任务。这也是自1970年代以来，人类首次返回月球计划，其目的是为此后人类登录火星任务提供可行的技术储备。尽管月球水资源的形态和确切数量尚不清楚，但科学家们已将月球的水冰存储，视为实现宇航员能够在月球上长期执行任务的关键资源。VIPER机器人探测车的任务，无疑地是为这一切寻找答案。

2009年，NASA向月球南极附近的卡贝斯火山口发射了一枚火箭，目的是探测火箭与月球撞击后所产生的云状物灰尘中是否存在月球水冰的痕迹。这枚火箭撞击月球表面所造成的尘埃，在火山口边缘上方几乎10英里处升起。据报道，NASA卫星仪器记录的观测结果，证实水存在于有阴影的月球附近地区。