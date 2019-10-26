华为鲁勇：5G不是万能的，一定要敬畏行业

10月26日下午消息，近日在PT展媒体预沟通会上，华为中国地区部总裁鲁勇表示，5G不是万能的，它是智能世界的信息联接平台，是行业智能化转型的“中间件”。

早在2018年中国国际信息通信展览会（PT展）的主论坛演讲中，鲁勇提出5G优势和竞争力不完全来自于新的频率上建设的网络，还来自于与长生命周期的4G网络协同。这在5G热炒的当时仿佛一股清流，得到了产业界的广泛赞同。此次他在PT展媒体预沟通会上提出的新见解同样引人深思。

“我前两天在西安有一个讲话，提到一个话题可以和大家分享。物理世界的生命三年要素是阳光、水和空气；云、AI和5G则是未来智能世界的声明三要素。云计算就像太阳一样提供澎湃算力，AI如同雨露渗透到各个行业为之带来深刻改变，而5G好比是空气，带来无处不在的联接。”他说。

鲁勇指出，5G是一个实现低时延、高带宽的移动数据传输平台。既不要夸大5G的能力、赋予5G神奇的力量，又要清晰的认识到5G的定位以及理解5G对行业数字化的促进关系，才能更好的发挥5G特点为行业服务。

“我有一个观点，技术在发展的过程中一定要敬畏行业。”他展开道，要做到5G和行业的深度融合，需要洞察行业对5G信息传送和疏导能力的“原子需求”，比如机器视觉类应用对于5G上行带宽的要求、远程操控类应用对于5G低延时的要求。

同时，5G要与服务这些需求所必须的其他技术和能力一起，形成端到端的5G+行业解决方案——从这个意义上说，5G就是行业的“中间件”，需要深入场景实践，结合AI、云计算等技术，才能催生5G环境下新的行业应用。

此外，5G还要向行业解决方案提供者虚心学习、与之积极合作，才能真正激发5G在行业智能化中的“原子力”。