我国有了密码法！2020年1月1日起施行

IT之家10月26日消息 据新华视点消息，今日下午，十三届全国人大常委会第十四次会议表决通过密码法，将自2020年1月1日起施行。

密码法旨在规范密码应用和管理，促进密码事业发展，保障网络与信息安全，提升密码管理科学化、规范化、法治化水平，是我国密码领域的综合性、基础性法律。

据悉，会议听取了关于密码法草案审议结果的报告。草案二审稿强调加强密码人才培养，明确实行密码保密责任制，完善商用密码应用安全性评估制度，强化保密义务和法律责任等。