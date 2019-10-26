国内推力最大的民营液氧甲烷发动机变推力200秒试车成功

10月26日消息，蓝箭航天空间科技股份有限公司(蓝箭航天) “天鹊”TQ-12液氧甲烷发动机顺利通过变推力长程试车，试车时间200秒。

本次试车重点考核了发动机推力调节方案的可行性，意味着国内首次突破双低温火箭发动机推力调节技术和高精度低温调节器技术，为可重复使用火箭返回奠定技术基础，同时也有助于火箭飞行弹道优化和火箭起飞前的故障诊断。

▲80吨液氧甲烷发动机200秒试车成功

本次试验进一步考核发动机的系统协调性和技术可行性，初步考核发动机的可靠性。试车时长达200秒，覆盖火箭全部飞行时长，考核了发动机的系统协调性和方案可行性、推力调节方案可行性、推力室和燃气发生器优化措施的有效性。是发动机研制进程中具有里程碑性质的一次试验，具有重大意义。

据了解，“天鹊”TQ-12发动机是目前国内推力最大的可重复使用液氧甲烷发动机。地面型发动机海平面推力67吨，真空推力76吨，真空型发动机真空推力80吨，是世界第三、亚洲第一大推力的液氧甲烷发动机。该发动机具有可重复使用、无毒环保、高可靠、高性能、低成本、易操作等特点，代表了航天主动力技术的发展方向。

▲朱雀二号动力系统布局

根据蓝箭航天“80+10”的火箭动力系统技术路线，80吨发动机TQ-12通用于火箭一级和二级，10吨级发动机TQ-11通用于火箭的二级游机和三级主动力。通过两型发动机的并联组合，覆盖了从小型、中型到大型的“朱雀”全系列火箭家族。预计明年年中将完成两型发动机极限工况试车、极限边界条件试车、摇摆试车、长程试车等全面考核，完成初样阶段研制。明年年底完成鉴定试车，具备飞行条件，交付动力系统试车产品，初步形成批产交付能力。未来，“天鹊”两型液氧甲烷发动机TQ-11与TQ-12将构成“朱雀二号”运载火箭的动力系统。