华为鲁勇：如果每个零部件都自己做，不可能整合成最好的产品

10月26日下午消息 “只有以开放合作的态度进行中国5G建设，才能将世界范围内最先进的5G技术、最先进的5G产品与解决方案应用到中国的5G网络中，以构造领先全球的5G网络与用户体验；同时，才能更好的推动5G个人业务创新与产业创新。”华为中国地区部总裁鲁勇表示，中国5G不是中国厂商的5G，积极欢迎各国通信设备厂商、终端厂商、行业合作伙伴投身到中国的5G建设和产业创新中来。

无论中国政府还是中国运营商，都在以开放合作的态度面对5G建设，华为对此“非常坚定地支持”。鲁勇在2019年中国国际信息通信展览会（PT展）前的媒体预沟通会上表示，自5G建设规划启动的伊始，西方厂商就已加入到中国5G的建设大军中，贯穿工信部IMT-2020（5G）推进组的三阶段测试，都可以看到西方厂商的身影；同时各西方厂商也均依据自身技术的特点或产品/解决方案布局，全部完成了三个阶段所有或者部分的测试项，均通过了中国5G建网设备商的准入门槛。

“值得一提的是，西方厂家正在积极地参与中国5G建设，目前在5G份额上维持了4G时代的城市数量，并且在核心网招标中获得了40%的份额。”他披露道。

此外，华为坚持全球化道路不动摇，要通过全球化分工协作，用来自各个公司的最好的零部件整合成最好的产品献给人类。

“如果每个零部件都要自己做，不可能整合成最好的产品。我们必须依托全球化的分工合作，才能做到持续先进。我们愿意与像华为一样脚踏实地、为5G技术辛勤耕耘的友商相互促进，一起推动5G技术的持续发展。”鲁勇宣称，华为欢迎所有真正理解5G技术和行业的人，包括各国的运营商和行业伙伴、全球各大产业组织、以及真正希望经济和产业发展的政府和国家真诚合作。

华为在IMT-2020（5G）推进组三阶段测试中，在西方各厂商的支持下，率先完成了与西方厂商从芯片到系统级的互操作测试，同时，华为海思也与各西方厂商合作，完成了华为5G终端芯片与各厂家设备的互操作测试，这意味着华为手机可以适配各厂商网络设备，同时其网络设备可以适配各厂商终端芯片。