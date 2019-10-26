又一硅谷传奇人物陨落：红杉资本创始人唐·瓦伦丁去世

今日，红杉资本在官网发布讣告，沉痛悼念创始人唐·瓦伦丁（Don Valentine）。

以下是讣告内容：

美国红杉资本创始人、缔造硅谷的领袖之一唐·瓦伦丁，今天在加州伍德赛德的家中去世，享年87岁。他不仅塑造了红杉，不仅在他的家人和朋友以及与他共事的人身上留下了自己的烙印，也在许多红杉资本投资的慈善机构那里留下了自己的烙印，而且在20世纪后期一些最重要的科技公司的创始人和领导者身上留下了自己的烙印。让我们对他共处了58年的妻子Rachel，以及他们的三个孩子Christian、Mark和Hilary，表达最深切的同情。

唐的生活已经完全融入了硅谷。他1932年出生于纽约，在福特汉姆大学学习化学，20世纪50年代中期搬到南加州，加入了蓬勃发展的航空航天行业，成为雷神公司的销售工程师。他了解到年轻的半导体产业的中心在更远的北方，于是他搬到旧金山半岛加入仙童半导体公司（Fairchild Semiconductor），这家公司分拆后成为很多知名公司的发源地，包括英特尔、AMD半导体公司和美国国家半导体公司。而这反过来又帮助推动了微型计算机、个人电脑和内部网络产业的发展。

在仙童半导体工作了7年后，他加入了美国国家半导体公司，担任销售和市场副总裁。在仙童半导体期间，他帮助建立了半导体行业最具竞争力的销售团队。在美国国家半导体工作期间，该公司以销售和运营能力而闻名，这使其成为领先的模拟电路供应商。

也是在美国国家半导体时期，唐开始对科技公司进行个人投资，他的副业吸引了私人控股的资本集团（Capital Group）的注意，这是最早的共同基金经理人之一。唐与资本集团一起成立了资本管理服务公司（Capital Management Services），并于1974年成立了首个300万美元的风险投资基金。

第一只基金对雅达利进行了投资，这是由Nolan Bushnell创办的视频游戏先锋公司；这一基金还投资了苹果电脑，当时乔布斯是雅达利的员工，另一个创始人Steve Wozniak是乔布斯的高中同学。唐同时在雅达利公司和苹果公司的董事会任职。

这些早期的投资使后来被称为红杉资本的这家公司一举成名。唐对于这家公司的名字的选择和他这个人是一致的。它传达了最高的红杉树的生命力和力量感，同时也传达了一个人的谦卑，而他并没有用自己的名字来命名自己的生意。

直到上世纪90年代中期，唐一直是红杉资本的驱动力和核心人物。这段时期形成了许多具有他特征的不朽的企业，其中包括Oracle、LSI Logic、Microchip Technology、Linear Technology和Network Appliance。他最引为傲的公司是思科系统公司，它为互联网的发展提供了动力，而唐作为公司主席，从红杉1987年对思科开始的第一笔投资开始，连续为其服务了三十年。

唐还培育了两家公司，即美国艺电公司（Electronic Arts）和塞拉半导体（Sierra Semiconductor）它们的商业计划和组建都发生在红杉的办公室里。前者成为了视频游戏行业的中流砥柱，后者在新加坡政府的参与下，促成了特许半导体公司（Chartered Semiconductor）的创立，作为一家制造公司，特许半导体帮助改变了全球半导体行业的面貌。

除了红杉，唐恩对苏格兰雨中的高尔夫、圆石滩、奥克兰袭击者队，以及Tom Brady的喜爱也很显而易见。多年来，他一直是斯坦福大学工程学院的忠实支持者，并帮助组织了斯坦福工程风险基金，该基金后来成为全美大学的典范。他也是医学研究的热心支持者。不太为人所知的是他对旧金山歌剧院和旧金山交响乐团的喜爱。

在他的晚年，他经常为那些到他办公室来的人提供建议。与大多数前任领导者不同，他不愿批评那些他认为误入歧途的决定，也不愿干涉公司事务。他喜欢和对未来充满憧憬的年轻人呆在一起。他的家人和朋友，以及那些与他一起工作了几十年的人，对他的怪癖和习惯充满了深情的回忆。他喜欢绿色的墨水、从不喝咖啡；他仔细聆听、明白沉默是金；他建立了很多人以后可以幸运发展的基础；他坚持认为对每一个创业者的终极考验是看他们如何深思熟虑地回答“谁在乎“这个问题。

唐·瓦伦丁

安息吧

唐的家人要求捐给斯坦福大学的唐·瓦伦丁纪念基金，用以代替鲜花。

有关唐的生平细节将在适当的时候公布。