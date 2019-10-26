“高达”信仰加持，OPPO的这款游戏手柄能让你成为吃鸡高手吗

在前不久的发布会上，OPPO推出了 Reno Ace 高达40周年定制版，同时发布的还有一款定制游戏手柄。它采用高达经典的红白配色，表面印有RX-0独角兽高达的标志。除了酷炫的外形，它的实际体验如何呢？

高达定制外观，「变身」时还会发光



从外形上看，这款C1手柄已经足够吸引人。它采用目前比较流行的单边设计，表面大部分区域为白色，只有摇杆周围、XYAB按钮、三个肩键为红色。右边拉杆可以向外推拉，凹槽位置是灰色的防滑硅胶，中央的独角兽高达标志十分醒目。

手柄背面也采用防滑硅胶，两边握持处有突起，贴合手掌，不易滑落。

按手柄下方的按钮开机，拉开拉杆，下方的LED灯会瞬间亮起，像极了高达变身的效果，很酷炫。将手机横置放入拉杆位置，只需要打开蓝牙，手柄几乎是秒连，十分快速。

开机秒连，支持自定义映射

ColorOS中有一个专门的「游戏空间」，按手柄上的C1键（摇杆右边）可以快速进入。这时候你手中的设备就变成了一个「掌机」，用摇杆可以在游戏库中进行选择。OPPO已经针对大部分主流游戏进行了适配，按C1键可以看到默认的按键映射。

以《和平精英》来举例，你可以把肩键L1设为开枪，R1设为换弹夹。按摇杆是蹲下（L3键），下方的四个按键可以分担很多操作，X、B用来切换武器，Y是背包，A是卧倒。这只是手柄默认的映射方案，你还可以点击编辑，按自己的习惯进行重新设定。

（如果使用游戏设置中的连接选项，则只能用游戏默认的按键设置，无法自定义。）

单边手柄设计，最适合「吃鸡」

C1手柄的肩键都采用微动设计，手感比较清脆，反馈明显。手柄中还内置了线性马达，射击时可以感受到振动反馈。另外，XYAB键的右边还有一个按键C2，它的作用是截屏/录屏，方便你记录下精彩的游戏瞬间。

用外接手柄来玩手游，最大的好处就是操控更方便。肩键的加入可以让食指分担一部分操作，尤其是对于现在流行的王者荣耀、吃鸡来说，这样的操控方式能够极大地提升效率。而C1手柄采用的单边设计，则是结合了触控、手柄两方面的优势，技能释放、视角转移等适合触屏操作的部分，还是让右手来控制。

专属游戏空间，还原掌机体验

在我们的实际体验中，C1手柄对射击、MOBA、赛车、横版过关、足球篮球等游戏，适配都比较不错。即使没有官方的映射方案，自己设置起来也很方便。尤其是结合ColorOS的游戏空间，整个游戏体验十分顺畅。

在游戏界面（横屏），从左边缘向内滑可以打开快速选项，关闭通知、拒接来电、截屏/录屏。从屏幕上方的左右边缘下滑，可以看到更多游戏信息，包括剩余电量、FPS、CPU占用等。

C1手柄还支持iPhone，需要iOS 10以上的系统。你需要下载一个叫「畅玩助手」的应用，然后在蓝牙中连接手柄。应用中提供了一些默认的映射方案，自定义比较麻烦，需要按照对应的游戏截图，在应用中提前设定。当然，用iPhone游玩也无法使用游戏空间的一系列功能。

总体来说，OPPO游戏手柄C1的体验还是很不错的。尤其是配合Reno Ace，它的连接速度很快，游戏过程中几乎感受不到延迟。官方也针对热门游戏提供了映射方案，直接上手就能玩。手柄的续航为40小时（游戏并打开振感），使用Type-C充电，两小时可以充满。